Mihai Tănase
Foto: Freepik.com
Turcia propune construirea unei conducte petroliere exclusiv militare până în România, prin Bulgaria, pentru alimentarea trupelor NATO de pe Flancul Estic în cazul unui conflict cu Rusia. Proiectul strategic ar costa aproximativ un miliard de euro.

Turcia a propus construirea unei conducte petroliere cu utilizare exclusiv militară care să ajungă în România prin Bulgaria, proiect destinat alimentării cu combustibil a trupelor NATO de pe Flancul Estic în eventualitatea unui război cu Rusia, informează Bloomberg.

Oleduct Turcia – Foto: X/@intelligencefnt – Imagine cu rol ilustrativ

Potrivit surselor citate de publicația americană, investiția ar urma să coste aproximativ un miliard de euro și este considerată o componentă strategică a consolidării infrastructurii logistice a Alianței Nord-Atlantice în estul Europei.

Inițiativa Ankarei vine într-un moment sensibil pentru securitatea regională, înaintea summitului NATO care va fi găzduit de Turcia în luna iulie, pe fondul intensificării preocupărilor privind vulnerabilitatea rutelor energetice și militare.

Conform planului discutat în interiorul Alianței, conducta ar traversa teritoriul Bulgariei și ar avea destinație strict militară, fără utilizare civilă. Sursele Bloomberg au evitat să ofere detalii privind capacitatea conductei sau volumele de combustibil transportate, informațiile fiind considerate clasificate.

NATO își reorganizează logistica pentru un posibil conflict cu Rusia

Statele membre NATO încearcă să extindă și să modernizeze vechea rețea de conducte petroliere construită în perioada Războiului Rece, însă oficialii turci susțin că o nouă rută pornită din Turcia ar fi mult mai eficientă și mai ieftină decât alte variante analizate.

Potrivit estimărilor prezentate de Ankara, traseul Turcia-Bulgaria-România ar costa de până la cinci ori mai puțin decât proiectele alternative care ar conecta România prin Grecia sau prin rute din vestul țării.

Necesitatea unei astfel de infrastructuri a devenit și mai urgentă după războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv blocarea Strâmtorii Ormuz în contextul conflictului cu Iranul.

Sursele Bloomberg susțin că NATO încearcă să reducă dependența de rutele vulnerabile și să își securizeze aprovizionarea cu combustibil pentru eventuale operațiuni militare de amploare pe Flancul Estic.

NATO: Combustibilul, una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Alianței

Generalul-locotenent Kai Rorschneider, responsabil pentru logistica NATO în cadrul Comandamentului Întrunit al Alianței, a avertizat că aprovizionarea cu combustibil reprezintă în prezent una dintre cele mai sensibile probleme strategice pentru NATO.

Potrivit acestuia, rețeaua de conducte trebuie extinsă rapid către Polonia, Finlanda și România, dar și adaptată pentru statele baltice.

În timpul Războiului Rece, NATO opera o vastă rețea de conducte subterane care traversa 12 state europene și ajungea până la baza aeriană Ramstein din Germania de Vest. Sistemul alimenta atât facilități militare, cât și infrastructură civilă strategică, inclusiv aeroportul din Frankfurt.

În prezent, Alianța estimează că un conflict militar de amploare cu Rusia ar necesita transportul zilnic a sute de mii de metri cubi de combustibil către trupele desfășurate pe Flancul Estic, inclusiv în România.

