„Războiul viitorului" este acum. Au fost prezentate căștile prin care soldații americani vor putea „VEDEA" prin pereți

14 oct. 2025, 20:42, Știri externe
Se putea numai în jocuri video (precum Call of Duty: Black Ops sau Ghost Recon) și în filmele cu tematică futuristică. Dar de acum vor deveni o realitate. În SUA, au fost prezentate căștile EagleEye de la Anduril, compania care lucrează cu Department of Defense — soldații vor „vedea” prin pereți.

Compania americană Anduril a prezentat căștile EagleEye , un sistem care procesează în timp real fluxurile video de la drone și camerele soldaților. Inteligența artificială creează un câmp de luptă unificat și poate evidenția ținte chiar și prin pereți și adăposturi.

Potrivit dezvoltatorilor, acest lucru oferă un „avantaj major în situația de luptă”. La crearea sa au fost folosite tehnologii din domeniul VR. Au contribuit și cercetările companiilor Microsoft și Oculus. Anduril furnizează deja programele „Soldier Borne Mission Command” (SBMC) și „Soldier Borne Mission Command–Architecture” (SBMC-A) ale Armatei SUA. Împreună, SBMC și SBMC-A formează o platformă de realitate mixtă care echipează soldații Armatei SUA cu instrumente noi care contribuie la planificarea misiunilor, mobilitate și luarea deciziilor.

Fondatorul Anduril: Nu este o unealtă nouă, ci un coechipier

EagleEye combină tehnologia software de comandă cu un afișaj heads-up (HUD) și hardware nativ pentru cască. Acestea sporesc echilibrul, protecția și eficiență pe câmpul de luptă.

„Nu vrem să le oferim membrilor serviciului doar o unealtă nouă – le oferim un nou coechipier”, a declarat Palmer Luckey, fondatorul Anduril.

„Ideea unui partener bazat pe inteligență artificială încorporată în ecranul dvs. a fost imaginată timp de decenii. EagleEye face această tehnologie reală pentru prima oară.”

„EagleEye” va permite comanda misiunii prin intermediul unui ecran 3D de înaltă rezoluție,iar operatorii pot repeta misiuni, pot coordona mișcări și pot integra fluxuri video live fixate pe teren, având la dispoziție o imagine operațională comună înainte și în timpul misiunii.

Interfață transparentă ziua, interfață cu vedere nocturnă noaptea

Vor dispune și de o interfață HUD care  îmbunătățește vederea operatorului prin suprapunerea informațiilor digitale peste lumea reală, oferind informații contextuale vitale. Ziua,vor avea o interfață HUD transparentă, iar noaptea vor dispune de o interfață digitală cu vedere nocturnă.

Operatorii  care poartă această cască vor putea comanda vehicule aeriene fără pilot, pot solicita atacuri aeriene și pot controla coechipieri robotici.

Sursa Foto: Anduril

Mediafax
