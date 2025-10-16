Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”

EXTERNE John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate
00:40
Președintele Statelor Unite Donald Trump a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, care a fost inculpat, joi, 16 octombrie, pentru 18 fapte ce vizează manipularea informațiilor clasificate.
Donald Trump a răspuns întrebărilor presei, referitoare la acuzațiile aduse fostului său consilier pe securitate națională, John Bolton. Liderul de la Casa Albă a precizat că află, pentru prima dată, de aceste acuzații și că fostul oficial este „o persoană rea”.
„Nu știam acest lucru. Aflu acum de la dumneavoastră. Cred că este o persoană rea. E păcat, dar e un tip rău”, a afirmat Donald Trump.