Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”

Președintele Statelor Unite Donald Trump a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, care a fost inculpat, joi, 16 octombrie, pentru 18 fapte ce vizează manipularea informațiilor clasificate.

Donald Trump a răspuns întrebărilor presei, referitoare la acuzațiile aduse fostului său consilier pe securitate națională, John Bolton. Liderul de la Casa Albă a precizat că află, pentru prima dată, de aceste acuzații și că fostul oficial este „o persoană rea”.