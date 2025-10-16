Prima pagină » Știri externe » Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Liderul SUA nu ar vrea să dea Ucrainei rachete Tomahawk: “Avem și noi nevoie de ele”

Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Liderul SUA nu ar vrea să dea Ucrainei rachete Tomahawk: “Avem și noi nevoie de ele”

16 oct. 2025, 20:21, Știri externe
Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Liderul SUA nu ar vrea să dea Ucrainei rachete Tomahawk: “Avem și noi nevoie de ele”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

UPDATE: Donald Trump speră la o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta în decurs de două săptămâni. Liderul de la Casa Albă a sugerat că Statele Unite nu vor fi nevoite să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei.

În privința sprijinirii Kievului cu rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, Trump a semnalat că nu va face acest lucru, deoarece Statele Unite au nevoie de rachetele Tomahawk și nu pot epuiza rezervele prin livrări către Ucraina.

I-am spus lui Putin: «Nu te superi dacă dau câteva mii de rachete Tomahawk adversarilor tăi?». Nu i-a plăcut ideea”,  a declarat Trump, într-o conferință de presă.

„Avem nevoie de rachete Tomahawk. Nu le putem risipi, avem și noi nevoie de ele”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Știrea inițială:

”Tocmai am încheiat conversația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a fost foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceea ce, a spus el, a fost un vis de câteva secole. Chiar cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina. Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea în rezolvarea problemei copiilor ucraineni. A apreciat foarte mult și a spus că aceste activități vor continua”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a precizat că a discutat cu Vladimir Putin și despre avansarea relațiilor comerciale dintre Statele Unite și Rusia după încheierea războiului din Ucraina.

Eforturi diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina

”Am stabilit să organizăm o reuniune la nivel de consilieri de rang înalt, săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse, din partea Statelor Unite, de secretarul de Stat Marco Rubio și de alte persoane care vor fi desemnate. Urmează să stabilim locul. După aceea, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc agreat, în Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem opri acest război, care «nu are nimic glorios», între Rusia și Ucraina”, a subliniat Trump.

Președintele SUA a specificat că va discuta vineri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre conținutul conversației sale cu Vladimir Putin și despre alte subiecte.

”Cred că am înregistrat progrese semnificative în conversația de astăzi”, a insistat Donald Trump.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul

Atac al Israelului în sudul Fâșiei Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise, în pofida armistițiului

Citește și

NEWS ALERT ❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington”
23:19
❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington”
EXTERNE Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
21:57
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
EXTERNE O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării
21:39
O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării
VIDEO Un nou incident provoacă îngrijorări cu privire la sănătatea venerabilului SENATOR american Mitch McConnell
21:34
Un nou incident provoacă îngrijorări cu privire la sănătatea venerabilului SENATOR american Mitch McConnell
EXTERNE Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO
21:20
Microsoft publică un nou raport cu privire la atacurile cibernetice ale RUSIEI. Principalele ținte sunt Ucraina și state membre NATO
EXTERNE John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
20:13
John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Avertismentul lui Putin în discuția cu Trump: ce i-a spus despre trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
România trece în curând la ora de iarnă. Ora 4:00 devine ora 3:00. De ce continuăm să schimbăm ceasurile, deși Europa a vrut să renunțe
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Antenele Starlink, folosite fraudulos în Myanmar. Congresul SUA a deschis o anchetă