Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Liderul SUA nu ar vrea să dea Ucrainei rachete Tomahawk: “Avem și noi nevoie de ele”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

UPDATE: Donald Trump speră la o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta în decurs de două săptămâni. Liderul de la Casa Albă a sugerat că Statele Unite nu vor fi nevoite să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei.

În privința sprijinirii Kievului cu rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, Trump a semnalat că nu va face acest lucru, deoarece Statele Unite au nevoie de rachetele Tomahawk și nu pot epuiza rezervele prin livrări către Ucraina.



„I-am spus lui Putin: «Nu te superi dacă dau câteva mii de rachete Tomahawk adversarilor tăi?». Nu i-a plăcut ideea”, a declarat Trump, într-o conferință de presă.

„Avem nevoie de rachete Tomahawk. Nu le putem risipi, avem și noi nevoie de ele”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Știrea inițială:

”Tocmai am încheiat conversația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a fost foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceea ce, a spus el, a fost un vis de câteva secole. Chiar cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina. Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea în rezolvarea problemei copiilor ucraineni. A apreciat foarte mult și a spus că aceste activități vor continua”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a precizat că a discutat cu Vladimir Putin și despre avansarea relațiilor comerciale dintre Statele Unite și Rusia după încheierea războiului din Ucraina.

Eforturi diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina

”Am stabilit să organizăm o reuniune la nivel de consilieri de rang înalt, săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse, din partea Statelor Unite, de secretarul de Stat Marco Rubio și de alte persoane care vor fi desemnate. Urmează să stabilim locul. După aceea, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc agreat, în Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem opri acest război, care «nu are nimic glorios», între Rusia și Ucraina”, a subliniat Trump.

Președintele SUA a specificat că va discuta vineri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre conținutul conversației sale cu Vladimir Putin și despre alte subiecte.

”Cred că am înregistrat progrese semnificative în conversația de astăzi”, a insistat Donald Trump.

Foto: Profimedia

