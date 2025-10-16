Prima pagină » Știri externe » John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA

16 oct. 2025, 20:13, Știri externe
Departamentul de Justiție al SUA este așteptat să ceară punerea sub acuzare a lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.

Informația a fost obținută de CNN din mai multe surse.

Fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump între 2018 și 2019, Bolton este investigat pentru presupusa manipulare ilegală a unor informații secretizate.

Anterior, sursele au declarat pentru CNN că o parte din investigația Departamentului de Justiție se concentrează pe notițele pe care Bolton și le făcea într-un cont de e-mail AOL – uneori scriind rezumate ale activităților sale, cum ar fi înregistrări în jurnal – când lucra pentru Trump.

În vară, agenții FBI au executat un mandat de percheziție la casa lui Bolton din Maryland și la biroul din Washington, DC.

Agenții au confiscat mai multe documente etichetate „secrete”, „confidențiale” și „clasificate”, inclusiv unele despre arme de distrugere în masă, potrivit înregistrărilor instanței.

Dezvăluirile fostului consilier despre Donald Trump

John Bolton în 2017

După ce a părăsit Casa Albă în 2019, Bolton a devenit un critic feroce al lui Trump. Trump susține că l-a concediat pe Bolton, în timp ce Bolton afirmă că a demisionat.

În volumul său de memorii din 2020, The Room Where It Happened, el l-a portretizat pe Trump ca fiind „uimitor de neinformat” și nepotrivit pentru funcție.

Cei doi s-au ciocnit frecvent din cauza politicii externe, în special în ceea ce privește Iranul, Coreea de Nord și Afganistan.

Bolton l-a acuzat pe Trump că vede relațiile externe prin prisma relațiilor sale personale cu liderii și a avertizat că, în scenariul unui al doilea mandat, Trump va urmări probabil politici care să mulțumească adversari precum Rusia și China.

Trump l-a atacat în mod constant pe Bolton, numindu-l „josnic”, „prost” și „trădător,” iar Bolton a pus la îndoială în mod public capacitatea mentală a lui Trump, sugerând că ceva este „în neregulă” cu el.

Trump a cerut urmărirea penală a încă trei persoane

Miercuri, în timpul unor discuții la Casa Albă cu cei mai puternici trei oficiali din domeniul aplicării legii din SUA, Trump a menționat alte trei nume de persoane pe care le dorește urmărite penal.

Erau prezenți procurorul general al SUA Pam Bondi și adjunctul ei Todd Blanche împreună cu directorul FBI Kash Patel, notează The New York Times.

Cele trei persoane menționate de Trump erau: Jack Smith, procurorul special care a adus două acuzații penale împotriva pre;edintelui; Andrew Weissmann, un fost oficial FBI care a fost procuror șef al echipei care a investigat posibilele legături ale echipei de campanie a lui Trump cu Rusia în timpul alegerilor din 2016; și Lisa Monaco, procurorul general adjunct sub președintele Joe Biden.

„Nebunul de Jack Smith, în opinia mea, este un criminal”, le-a spus Trump celor trei oficiali ai Administrației.

„Cel care l-a intervievat a fost Weissmann – sper că vor examina și cazul lui Weissmann – Weissmann este un tip rău”, a adăugat Trump.

El se referea la un eveniment recent unde Smith a apărut alături de Weissmann.

„Și avea pe cineva, Lisa, care era păpușa lui, lucra la birou, într-adevăr, ca persoană de top. Cred că ar trebui examinat cazul ei foarte puternic.”

În timpul întâlnirii din Biroul Oval, Trump și-a reiterat cererea ca Departamentul de Justiție să-l urmărească pe senatorul Adam B. Schiff, un democrat din California care în trecut a făcut presiuni pentru punerea sub acuzare a lui Trump.

Președintele, care a promis că va urmări „gunoiul” care l-a investigat cândva, cere adesea investigații asupra oamenilor pe care îi urăște, inclusiv Beyoncé și Bruce Springsteen.

Dar aceste amenințări par acum să capete forță legală.

La îndemnul lui Trump și adesea în ciuda obiecțiilor procurorilor de carieră, Departamentul de Justiție a obținut recent acuzații împotriva fostului director FBI James B. Comey și a procurorului general din New York, Letitia James.

Foto: Profimedia

