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Guvernul Scoției cere un al doilea referendum pentru independență. Ce spune premierul Marii Britanii

Guvernul Scoției cere un al doilea referendum pentru independență. Ce spune premierul Marii Britanii
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Guvernul scoțian a publicat proiectul de lege pentru organizarea unui nou referendum privind independența Scoției față de Regatul Unit. Premierul John Swinney susține că Edinburghul este pregătit pentru un nou vot și îi cere guvernului de la Londra să transfere Parlamentului scoțian competențele necesare. Proiectul nu poate fi însă pus în aplicare fără acordul autorităților de la Westminster, relatează The Standard.

Întrebarea la care ar urma să răspundă scoțienii

Premierul scoțian John Swinney a anunțat că proiectul de lege privind referendumul pentru independență va fi depus în Parlamentul Scoției, la Holyrood, imediat ce guvernul britanic va transfera competențele necesare pentru organizarea votului.

Proiectul de lege stabilește cine ar avea dreptul să voteze și prevede că data referendumului va fi inclusă în momentul introducerii oficiale a proiectului în Parlamentul scoțian.

Întrebarea propusă pentru referendum este una directă:

„Ar trebui ca Scoția să fie o țară independentă? Da sau Nu?”

Potrivit guvernului scoțian, scopul proiectului este de a oferi un cadru clar pentru organizarea referendumului, însă acesta nu poate avansa fără ca Londra să acorde Parlamentului scoțian competențele necesare.

John Swinney: „Scoția este pregătită”

Premierul scoțian susține că situația s-a schimbat semnificativ față de primul referendum, organizat în 2014.

„Lumea s-a schimbat fundamental din 2014. La fel s-au schimbat Regatul Unit și Scoția”, a declarat John Swinney.

Liderul guvernului de la Edinburgh a criticat în același timp evoluția economică a Marii Britanii și efectele Brexitului. El a susținut că, în timp ce britanicii se confruntă cu stagnarea nivelului de trai și cu efectele economice ale ieșirii din Uniunea Europeană, alte țări europene au reușit să își crească nivelul de trai și să investească mai mult în serviciile publice.

Swinney a invocat și resursele economice de care dispune Scoția, argumentând că țara ar avea capacitatea de a lua singură decizii privind propriul viitor.

Parlamentul scoțian a cerut transferul competențelor

În timpul campaniei electorale pentru alegerile din Parlamentul scoțian, John Swinney promisese că va relua demersurile pentru independență dacă Partidul Național Scoțian (SNP) va reveni la putere.

După realegerea guvernului SNP în luna mai, Parlamentul scoțian a adoptat o moțiune prin care îi cere guvernului de la Westminster să emită un ordin în baza Secțiunii 30 din Scotland Act 1998. Un astfel de ordin ar transfera Parlamentului scoțian competențele necesare pentru organizarea unui referendum privind independența.

Moțiunea a fost adoptată cu 72 de voturi pentru și 55 împotrivă.

John Swinney susține că votul reprezintă un mandat politic pentru reluarea demersurilor privind independența.

„Cel mai mare număr de membri ai Parlamentului scoțian favorabili independenței din istorie a votat pentru transferarea competențelor necesare organizării referendumului”, a afirmat premierul scoțian.

De ce depinde organizarea unui referendum Scoția de decizia Londrei

Guvernul scoțian cere acum autorităților britanice să transfere competențele necesare, astfel încât Parlamentul de la Holyrood să poată organiza legal un nou referendum.

„Scoția este pregătită. Poporul scoțian este pregătit”, a declarat Swinney.

Premierul scoțian a mai spus că va reveni în următoarele săptămâni cu noi declarații privind viitorul constituțional al Scoției.

„Nimeni nu va lua decizii mai bune privind viitorul Scoției decât oamenii care trăiesc aici”, a afirmat el, insistând că viitorul țării trebuie decis de scoțieni.

Andy Burnham respinge ideea unui al doilea referendum

Deocamdată, însă, publicarea proiectului de lege nu înseamnă că referendumul va avea loc. Pentru ca Parlamentul scoțian să poată organiza un astfel de scrutin, este nevoie ca guvernul de la Londra să accepte transferul competențelor, iar premierul Andy Burnham a declarat că nu va accepta un al doilea referendum pentru independența Scoției.

Scoția a organizat primul referendum privind independența în 2014. Atunci, 55% dintre alegători au votat împotriva desprinderii de Regatul Unit, iar 45% au votat pentru independență.

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