Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia

Acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap va fi suspendată până la 1 noiembrie 2030, conform unei hotărâri adoptate de Consiliul General al Capitalei. Propunerea a venit din partea consilierului general Andrei Badiu, de la PNL, și a fost aprobată cu 28 de voturi și doar 4 împotrivă. Voucherele Materna nu se mai acordă iar ajutoarele pentru nou-născuți și pentru copiii cu handicap scad. Primarul Capitalei și-a motivat deciziile prin faptul că vrea să facă economii la buget. Aceste ajutoare au fost decise în mandatul Gabrielei Firea și au fost menținute de Nicușor Dan. Ciprian Ciucu a decis acum să le taie. Votul a fost secret, de aceea consilierii prezenți online la ședință nu au avut drept de vot. Cu toate acestea, înaintea votului au fost luări de cuvânt. Consilierii AUR au spus că sunt împotrivă, la fel și PSD. „Pentru” s-au pronunțat PNL, USR și PUSL, însă nu este clar care a fost structura votului.

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Edilul general, Ciprian Ciucu, a anunţat că persoanele adulte cu dizabilităţi ar urma să primească doar jumătate din banii cuveniți, adică 250 de lei lunar, până ce Primăria Capitalei îşi va achita datoriile privind plata stimulentului financiar.

„Aceste ajutoare, denumite stimulente – fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume – prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă şi prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la aceşti oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condiţiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a spus el.

Ciucu a adăugat că, dacă nu va fi suspendată hotărârea privind stimulentele financiare pentru persoane cu dizabilităţi, datoriile PMB vor creşte tot mai mult, iar la acestea se vor adăuga şi penalităţi.

„De acum înainte, ne asumăm că aceşti bani vor fi plătiţi lună de lună. Şi în momentul în care va fi plătită ultima tranşă – şi am calculat că va fi în octombrie 2030 – automat se va de-suspenda hotărârea şi va merge mai departe. Vă rog să suspendăm aplicabilitatea ei, ca să nu mai primim alte dosare, pentru că nu le putem duce. Şi eu mă angajez în faţa oamenilor, în faţa celor cărora le datorăm aceşti bani, că în fiecare lună vom plăti aceşti bani. Până acum nu au fost plătiţi în fiecare lună, pentru că nu am avut de unde”, a spus Ciucu, potrivit Agerpres.

Hotărârea CGMB vizează atât depunerea de noi cereri, cât şi acordarea stimulentului către beneficiarii eligibili aflaţi deja în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB).

Conform referatului de aprobare, programul de stimulente pentru persoanele adulte cu handicap a generat întârzieri în valoare de peste 650.000.000 lei la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 luni de plăţi restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plăţile efective au fost sistate de facto din luna noiembrie 2025, ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.

Stimulentul pentru nou-născuți și ajutoarele pentru copiii cu dizabilități

De asemenea, stimulentul financiar acordat nou-născuților a fost micșorat de la 2.500 de lei la 2.000 de lei, relatează Agerpres. Față de hotărârea aflată în vigoare, prin care se acordau 1.000 lei copiilor cu handicap, acum valoarea stimulentului este acordată în funcție de gradul de handicap:

1.000 lei pentru handicap grav sau handicap grav care necesită asistent personal;

800 lei pentru handicap accentuat;

400 lei pentru handicap mediu;

Copiii cu handicap ușor pierd dreptul la stimulent. O noutate este că micuții cu afecțiuni hemato-oncologice vor putea beneficia și ei de acest stimulent. O altă modificare este că perioada de rezidență cerută crește de la 6 la 12 luni.

În ceea ce privește voucherul Materna, Ciucu a declarat că gravidele au deja decontate de la Ministerul Sănătății analizele pe timpul sarcinii.

„Toate gravidele sunt deja asigurate printr-o politică a statului, a Ministrului Sănătății. Voucher-ul matern nu face altceva decât să dubleze. Din moment ce se pot face toate analizele de la morfologie fetală, investigații paraclinice, analize de sânge, intervenții în situații de criză, supraveghere sarcină cu risc, internări de urgență, dublu și triplu test prin programul național. Din moment ce deja totul este acoperit, de ce municipiul București să dubleze?”, a explicat Ciucu.

„Stimulentul pentru nou-născut rămâne, dar nu se mai dă tuturor. Și îl direcționăm acolo unde este cu adevărat nevoie de el. Îl direcționăm către mamele în situație de risc, mamele victime ale violenței domestice, mamele minore, și familii beneficiare de venit minim garantat. Deci facem ceea ce este corect. În ceea ce privește proiectul cu privire la copiii care au diferite grade de handicap, îl direcționăm acolo unde este nevoie mai mult de el”, a explicat Ciucu.

AUR s-a opus modificărilor

Proiectele de hotărâre au stârnit însă discuții aprinse între consilierii generali, mai bine de 3 ore.

Mai mult, la propunerea consilierului liberal Andrei Badiu, s-a ales vot secret, astfel încât să nu se poată ști cine a votat pentru eliminarea stimulentelor. Fiind vot secret, consilierii generali din online nu au putut vota.

Grupul consilierilor generali AUR a fost împotriva suspendării stimulentului pentru persoane cu handicap, dar și a eliminării voucherelor Materna și modificarea condițiilor de acordare a stimulentelor pentru copiii cu handicap și nou-născuți.

„Vorbesc din punctul de vedere al unei persoane care din cauza unui accident nefericit în copilărie, a ajuns să aibă un handicap. (…) Eu vă rog din suflet, haideți să găsim o soluție financiară, pentru că o putem găsi împreună dacă avem voință și putință, și să scoatem de pe ordinea de zi acele proiecte referitoare la suspendarea stimulentului pentru persoane cu handicap adulte, pentru copii, la acel proiect privind stimulentul acordat mamelor, suspendarea lui și diminuarea ajutorului pentru nou-născuți”, a declarat Zară.

Consilierul general a explicat că este nevoie de aceste stimulente, mai ales în actualul context economic.

„În contextul economic în care multe din facilitățile fiscale ale persoanelor cu handicap au fost tăiate, cred că ar fi bine să păstrăm acest modest ajutor pe care noi îl acordăm persoanelor cu handicap. În ceea ce privește stimulentul pentru copii, domnule primar, nu putem face o diferență să acordăm unui copil cu handicap accentuat 1.000 de lei, unui copil cu handicap mediu 800 de lei. Fiecare copil are o nevoie, mai mică sau mai mare”, a explicat Zară.

„E prima oară când se recurge la vot secret. Eu cred că fiecare dintre noi dorim să dăm dovadă de transparență. Ne asumăm ce votăm. Cine dorește să se ascundă în spatele unui vot secret?”, a spus Zară.

”Stimulează să trăim, să nu murim de foame”

„Vă rog să respingeți acest proiect de hotărâre. Câți dintre dumneavoastră puteți să trăiți în București cu suma de… țineți-vă bine, 1.700 de lei? Adică 1.281, pensie minimă și 450 sau cât este îndemnizația la handicap grav. Faceți experimentul ăsta și trăiți în București.Și după aia să vă gândiți să tăiați din banii ăștia. Banii ăștia sunt un stimulent. Stimulează să trăim, să nu murim de foame. Aia stimulează”, a declarat Cătălin Moșgoreanu, cetățean cu dizabilități.

„Voucherul Materna a fost gândit ca un ajutor, pentru a plomba acele situații nu neapărat foarte frecvente în București, în care femeile, atunci când deveneau mame, nu beneficiau, așa cum spune legea, de servicii medicale prenatale, de monitorizare, și postnatale, de asemenea 42 de zile după naștere. Orice femeie, în momentul în care devine gravidă, ea devine automat asigurată în sistemul public de sănătate și beneficiază de toate serviciile medicale necesare pentru a avea o sarcină urmărită, pe hârtie. În realitate știm cu toții că de multe ori aparatul nu merge, ecograful pentru morfologia necesară, la un moment dat în sarcină s-a blocat, doctorul lipsește și trebuie să te duci la privat”, a explicat Ana Măiță, reprezentanta mamelor.

Reglementările intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027.