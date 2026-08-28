Președintele finlandez, Alexander Stubb, a anunțat într-o postare pe pagina de X că Suedia va prelua rolul activ în protejarea frontierelor Finlandei împotriva tacticilor hibride ale Rusiei și a incursiunilor de drone în spațiul aerian.

„Cooperarea în domeniul apărării dintre Finlanda și Suedia face astăzi un nou pas înainte. Finlanda și Suedia consolidează împreună supravegherea și protejarea integrității teritoriale a Finlandei. Cooperarea va spori capacitatea noastră de a detecta și contracara dronele. Regiunea nordică formează o entitate unificată. Avem încredere unii în alții și împreună suntem mai puternici. Cooperarea sprijină, de asemenea, descurajarea și apărarea NATO”, a punctat Alexander Stubb pe X.

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Prin urmare, Suedia va trimite atât avioane de vânătoare Gripen pentru a patrula zonele de risc de la granița fino-rusă, cât și forțe navale pentru a supraveghea apele teritoriale și Arhipelagul Åland. De asemenea, Suedia este pregătită să desfășoare sisteme terestre specializate în detectarea și neutralizarea dronelor pe teritoriul finlandez începând cu această toamnă.

Toate aceste măsuri vin ca răspuns direct la acțiunile tot mai agresive ale Rusiei din regiunea Baltică. Finlanda s-a confruntat în ultimele luni cu numeroase cazuri de drone neidentificate care i-au încălcat spațiul aerian, ceea ce a dus în anumite cazuri și la închiderea temporară a unor aeroporturi locale.

Deși Finlanda și Suedia sunt ultimele țări care au aderat la NATO, acestea se folosesc de acorduri bilaterale preexistente pentru a acționa mult mai rapid și flexibil decât ar permite birocrația Alianței Nord-Atlantice.