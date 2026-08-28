Un incendiu a izbucnit, vineri, 28 august 2026, la Autobaza STB Ferentari. Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului pentru stingerea flăcărilor. Potrivit datelor, este afectată o suprafață de circa 300 de metri pătrați. Nu au fost raportate victime. Hala respectivă ar avea destinație de spălătorie. Din imaginile prezentate mai sus se poate observa cum un autobuz este cuprins de flăcări și există degajări mari de fum.

Incendiul a fost localizat, iar echipajele de pompieri intervin să stingă incendiul. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), incendiul s-a manifestat pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați, afectând și un autobuz aflat în interiorul halei respective. În urma incidentului nu au fost victime. Pompierii ISU lucrează în continuare pentru lichidarea micilor focare și răcirea zonei de intervenție.

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În imaginile de mai sus se poate observa cum un autobuz este cuprins de flăcări, in interiorul halei din autobază. Misiunea se află încă în dinamică.

Incendiu cu flacără deschisă și degajări de fum la Autobaza STB Ferentari

La fața locului au intervenit 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime. Autoritățile au trimis și o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o hală din cadrul Autobazei STB Ferentari, pe strada Pasunilor, sectorul 5, București.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei cu flacără deschisă, degajări mari de fum si posibilități de propagare.

Intervenim cu 10 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Până în momentul de față nu avem informatii cu privire la victime.

Misiunea este în dinamică revenim cu date.

Din primele informații, hala are destinația de spălătorie”, a transmis ISU.

Sursă foto & video: ISU