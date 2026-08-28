Fostul general sârb bosniac Ratko Mladić, poreclit „Măcelarul Bosniei”, care a murit joi într-un spital penitenciar al ONU de la Haga, va fi înmormântat cu onoruri de stat, a anunțat Ministerul Justiției din Serbia.

Decizia autorităților de la Belgrad a stârnit imediat controverse în condițiile în care Mladić săvârșea la Haga o pedeapsă cu închisoare pe viață pentru masacrele pe care le-a comis în timpul războiului civil.

Ministerul Justiției din Serbia a confirmat acordarea onorurilor de stat, o măsură reflectată și de reacțiile naționaliste din regiune, unde mulți sârbi îl consideră în continuare un erou militar. În Serbia și Republica Srpska, una dintre cele două entități care compun statul Bosnia și Herțegovina, moartea sa a fost primită cu omagii din partea liderilor și grupărilor naționaliste.

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Mulțimi de sârbi au mărșăluit printr-un oraș din Bosnia în onoarea criminalului de război condamnat Ratko Mladić, la câteva ore după anunțul morții sale, purtând portretul său alături de steagurile sârbești și ale Republicii Srpska.

Mladić a fost supranumit „Măcelarul Bosniei” din cauza brutalității unităților pe care le-a comandat în timpul războiului din Bosnia din perioada 1992-1995. În anul 2017 a fost găsit vinovat de crime împotriva umanității și crime de război, în contextul în care a coordonat direct Masacrul de la Srebrenica din 1995, unde peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost executați. De asemenea, acesta a condus asediul asupra capitalei bosniace, cel mai lung asediu din istoria modernă (1.425 de zile).