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Prințul moștenitor al Norvegiei devine regele Haakon al VIII-lea după moartea tatălui său. Cine este noul monarh și povestea familiei regale

Prințul moștenitor al Norvegiei devine regele Haakon al VIII-lea după moartea tatălui său. Cine este noul monarh și povestea familiei regale
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La 53 de ani, Haakon VIII devine noul rege al Norvegiei după moartea tatălui său, Harald V, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, după ce săptămâna trecută a fost internat în spital pentru tratamentul unei afecțiuni rare a sângelui.

Cine este Haakon, noul rege al Norvegiei și ce studii are

Haakon s-a născut la 20 iulie 1973 și este al doilea copil al regelui Harald V și al reginei Sonja. Sora sa mai mare, prințesa Märtha Louise, s-a născut cu doi ani înaintea lui, însă Haakon a devenit moștenitorul tronului deoarece modificarea Constituției care introducea succesiunea bazată pe primogenitură indiferent de sex nu s-a aplicat retroactiv.

Foto: Getty

A devenit prinț moștenitor în 1991, când tatăl său a urcat pe tron. De atunci, viața sa a fost construită în jurul pregătirii pentru una dintre cele mai importante funcții publice din Norvegia.

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A studiat în SUA și la London School of Economics

Haakon a studiat științe politice la University of California, Berkeley, în Statele Unite, unde și-a obținut diploma de licență în 1999.

Și-a continuat studiile în Marea Britanie, la London School of Economics, unde a urmat un master în studii de dezvoltare, cu accent pe comerțul internațional și Africa. În perioada formării sale academice, a făcut și un stagiu la Misiunea Permanentă a Norvegiei la Națiunile Unite, la New York.

Pregătirea pentru viitorul rol diplomatic a continuat în Norvegia. Haakon a urmat programul de pregătire al Ministerului norvegian de Externe, familiarizându-se cu mecanismele diplomației și cu modul în care Norvegia își reprezintă interesele în străinătate.

A urmat și o carieră militară

Educația sa a inclus și o importantă componentă militară. Haakon a absolvit Academia Navală Regală Norvegiană și a servit în Marina Regală. A urmat ulterior mai multe programe de pregătire militară, inclusiv instruire în domeniul parașutismului și pregătire pentru activitatea de stat major.

Experiența militară face parte din tradiția familiei regale norvegiene, dar pentru Haakon a reprezentat și o formă de pregătire pentru rolul de șef al statului și comandant suprem al forțelor armate.

Experiența internațională a prințului moștenitor

Din 2003 este ambasador al bunăvoinței pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În această calitate, a vizitat mai multe țări și proiecte din Africa, Asia și America Latină și a atras atenția asupra unor teme precum combaterea sărăciei, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și protejarea oceanelor.

În ultimii ani, pe măsură ce starea de sănătate a lui Harald V s-a deteriora, Haakon a preluat în repetate rânduri atribuțiile de regent. A reprezentat Norvegia și familia regală la ceremonii oficiale, întâlniri internaționale și evenimente publice și a devenit tot mai vizibil în activitatea instituției.

Căsătoria cu Mette-Marit a provocat controverse

Una dintre cele mai importante decizii personale din viața lui Haakon a fost căsătoria cu Mette-Marit Tjessem Høiby.

Cei doi s-au cunoscut în 1999, iar relația lor a provocat controverse în Norvegia. Mette-Marit era mamă singură, iar în tinerețe făcuse parte dintr-un anturaj în care se consumau droguri, relateaz AP. Haakon a ales însă să continue relația, iar cei doi s-au căsătorit în august 2001, la Catedrala din Oslo.

Prin căsătorie, Haakon a devenit și tată vitreg pentru Marius Borg Høiby, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară. Marius nu are titlu regal și nu face parte din linia de succesiune la tron.

Haakon și Mette-Marit au împreună doi copii: prințesa Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus. Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, este a doua în linia de succesiune la tron, după tatăl său.

Epstein și scandalurile care apasă asupra familiei regale

Mette-Marit a recunoscut că a avut contacte cu Jeffrey Epstein și și-a cerut scuze pentru asocierea cu acesta, spunând că a dat dovadă de o judecată greșită. Ea nu este acuzată de vreo faptă ilegală și a afirmat că Epstein a manipulat-o și a înșelat-o.

În paralel, Marius Borg Høiby, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară, a fost condamnat în iunie la patru ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de viol și alte infracțiuni. Avocații săi au anunțat că vor contesta condamnarea.

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