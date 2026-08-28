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Karoline Leavitt, mesaj de rămas-bun în ultima zi ca purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Ce le-a transmis jurnaliștilor

Karoline Leavitt, mesaj de rămas-bun în ultima zi ca purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Ce le-a transmis jurnaliștilor
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În ultima zi ca secretar de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt a transmis un mesaj care i-a surprins pe reporteri, în care a afirmat că îi va lipsi colaborarea cu ei, deși relația lor pe parcursul mandatului a fost de cele mai multe ori marcată de confruntări aprinse.

În cadrul ultimei sale interacțiuni oficiale cu presa în curtea West Wing, Leavitt a recunoscut că îi va lipsi echipa cu care a lucrat la Casa Albă. Aceasta a subliniat că briefingurile televizate reprezintă doar 10% din munca unui purtător de cuvânt. Restul de 90% constă în gestionarea apelurilor venite de la jurnaliști la ore extreme, de la 5:00 dimineața până la 11:00 noaptea.

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„Știu că probabil nu s-ar aștepta nimeni să spun asta, dar evident a fost minunat să lucrez cu voi toți și cred că oamenii nu își dau seama de această slujbă, de ședințele de informare și de ceea ce vedeți la televizor, care înseamnă doar 10%, în timp ce 90% din asta constă în preluarea tuturor apelurilor voastre la 5 dimineața și la 11 seara. Nu-mi va lipsi cu adevărat asta, dar îmi va lipsi să lucrez cu voi în fiecare zi. Așadar, vă mulțumesc că mi-ați fost colegi și știu că președintele va continua să vă preia apelurile și să vă ofere declarații în fiecare zi până când va găsi un înlocuitor pentru acest rol”, le-a spus Leavitt jurnaliștilor.

Întrebată ce recomandare are pentru următoarea persoană care va prelua funcția, Leavitt a declarat că cel mai important lucru este să înțeleagă că Donald Trump este cel mai bun purtător de cuvânt al său.

„Îi voi da sfatul meu oricui va prelua postul. Cred că cel mai important lucru în această funcție este să înțelegem că președintele Trump este cel mai bun purtător de cuvânt al său și glumim, Steven Cheung și cu mine, că el este adevăratul director de comunicare și secretar de presă aici, la Casa Albă, și pur și simplu să înțelegem asta, să știm asta și să credem în misiunea sa”, a continuat fostul purtător de cuvânt al Casei Albe.

Karoline Leavitt, devenită cea mai tânără persoană din istoria Casei Albe care a ocupat funcția de secretar de presă, a decis să-și dea demisia pentru a se dedica familiei sale, după ce în luna mai a dat naștere celui de-al doilea copil al său. Deși s-a retras de la Casa Albă, Leavitt își va continua activitatea în sfera politică pro-Trump, după ce s-a alăturat organizației de finanțare MAGA ca un consilier extern de bază al președintelui american.

Momentele tensionate și stilul considerat agresiv al lui Karoline Leavitt la Casa Albă sunt rezultatul unei strategii de comunicare ofensive și al loialității față de Donald Trump. Leavitt întrerupea adesea reporterii care puneau întrebări incomode despre activitatea președintelui american.

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