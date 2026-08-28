Fostul președinte al PNL Vaslui și fost șef al Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, s-a prezentat vineri, 28 august, la sediul DNA Iași, scrie presa locală.

Barbu a fost chemat în contextul procedurii privind prelungirea controlului judiciar în dosarul în care este cercetat de procurorii anticorupție. Mihai Barbu este anchetat pentru folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite. În același dosar este cercetat și omul de afaceri Fănel Bogos.

Mihai Barbu a contestat controlul judiciar, dar instanța i-a respins plângerea

Fostul lider liberal a contestat măsura controlului judiciar dispusă de procurorii DNA Iași. Tribunalul Vaslui a respins însă plângerea formulată de Mihai Barbu împotriva ordonanței emise de DNA în decembrie 2025. Instanța a menținut măsura preventivă și a stabilit ca acesta să achite suma de 250 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Astfel, Mihai Barbu se află în continuare sub control judiciar, în timp ce ancheta procurorilor anticorupție continuă, notează bzi.ro.

Mihai Barbu a pierdut funcția politică

Dosarul instrumentat de DNA a avut consecințe și asupra carierei politice a lui Mihai Barbu. După ce a fost plasat sub control judiciar și a devenit vizat în ancheta de corupție, acesta a pierdut funcția de președinte al PNL Vaslui.

Barbu preluase conducerea filialei liberale în octombrie 2024, când a devenit președinte interimar după îndepărtarea din funcție a lui Nelu Tătaru. Fostul ministru al Sănătății fusese, la rândul său, vizat într-un dosar DNA în care era cercetat pentru presupuse fapte de luare de mită.

Înainte de problemele judiciare, Mihai Barbu ocupa funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

Dosarul în care apare fermierul Fănel Bogos

Ancheta DNA îl are în centrul său și pe omul de afaceri Fănel Bogos, fermier din județul Vaslui, care a fost arestat preventiv în 2025. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi oferit sume importante de bani, de ordinul sutelor de mii de euro, pentru îndepărtarea din funcție a directorului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, Mihai Ponea. Miza ar fi fost legată de obținerea unor despăgubiri în valoare de aproximativ 13 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, Fănel Bogos ar fi încercat să obțină despăgubirea după apariția unui focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de găini ouătoare din județul Vaslui. În urma focarului, autoritățile sanitar-veterinare au dispus neutralizarea a peste 230.000 de păsări.

Anchetatorii susțin că Mihai Ponea ar fi refuzat să aprobe despăgubirea, considerând că fermierului i-ar fi revenit o parte din responsabilitatea pentru apariția focarului. În acest context, procurorii susțin că Fănel Bogos ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, apelând la intermediari și oferind bani.

Fănel Bogos ar fi vrut să-l schimbe din funcție pe șeful DSVSA

Gândul a relatat, pe larg, despre dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Pentru că șeful DSVSA a refuzat să-i aprobe lui Bogos dosarul de despăgubire, omul de afaceri a întreprins, “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Fănel Bogos avea de luat de la DSVSA Vaslui o despăgubire.

Așa se face că, potrivit unor surse judiciare, Fănel Bogos ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din Armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție șeful DSVSA, Mihai Ponea.

Dosarul conține multe nume celebre, iar una dintre persoanele care s-ar fi oferit să îl ajute pe omul de afaceri Fănel Bogos a fost Mihai Barbu, care l-a dus până în biroul premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.