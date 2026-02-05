Prima pagină » Știri externe » Decizie de ultim moment în criza ICE din Minnesota. 700 de agenți de imigrare, retrași de urgență din Minneapolis la ordinul lui Trump

Mihai Tănase
05 feb. 2026, 07:20, Știri externe
Agenți federali ICE - Foto: Profimedia images

Trimisul lui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat retragerea imediată a 700 de ofițeri de imigrare, pe fondul tensiunilor majore din Minnesota. Decizia vine după un val uriaș de proteste violente anti-ICE și acuzații privind intervențiile dure ale agenților federali, unde doi protestatari au și fost uciși de agenții federali.

Trimisul președintelui american Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat miercuri, 4 februarie, retragerea „imediată” a 700 de ofițeri de poliție pentru imigrare, în contextul escaladării tensiunilor din acest oraș important al statului Minnesota, potrivit bfmtv.com.

Oficialul american a precizat că va rămâne în zonă până când „totul va fi terminat”, precizând că operațiunea împotriva imigrației ilegale continuă, în ciuda reducerii efectivelor. Potrivit lui Tom Homan, cooperarea cu autoritățile locale a atins un nivel fără precedent.

„Nu am avut niciodată acest tip de cooperare la acest nivel”, a declarat Homan în cadrul unei conferințe de presă, prezentând retragerea parțială drept un semn al progreselor înregistrate de agențiile federale.

Tensiuni la cote maxime în Minneapolis

Tensiunile au crescut dramatic în Minneapolis după moartea a doi cetățeni americani împușcați de agenți federali, în timpul demonstrațiilor împotriva raidurilor anti-imigrație desfășurate de ICE, poliția de imigrare intens criticată pentru metodele sale.

În total, aproximativ 3.000 de agenți federali au fost desfășurați în orașul controlat de democrați din Midwest, însă administrația Trump a anunțat că efectivele vor fi reduse „în curând”, pe fondul presiunii publice și politice.

Tom Homan nu a precizat clar dacă retragerea anunțată vizează exclusiv orașul Minneapolis sau întregul stat Minnesota, dar a insistat că operațiunea și-a atins obiectivele principale.

„Am înregistrat progrese semnificative”, a mai spus Homan, susținând că agenții federali au arestat 139 de persoane condamnate pentru agresiune, 87 de infractori sexuali și 28 de membri ai unor bande organizate.

