Revoluție în industria filmelor de la Bollywood. Inteligența artificială schimbă complet modul de producție al filmelor în India

Industria cinematografică din India a integrat masiv inteligența artificială pentru a reduce costurile și timpul de producție. Revoluția tehnologică aduce însă controverse legate de autenticitate și reacția publicului.

Industria cinematografică din India, cea mai prolifică din lume, trece printr-o transformare majoră, odată cu adoptarea accelerată a tehnologiilor de inteligență artificială. Studiourile folosesc AI pentru a produce filme mai rapid, mai ieftin și pentru a le adapta simultan în mai multe limbi, se arată într-o analiză Reuters.com.

Această schimbare vine într-un moment în care publicul se reorientează către platformele de streaming, iar veniturile din cinema devin tot mai imprevizibile, în ciuda unor recorduri recente de box-office.

Astfel, companii precum The Collective Artists Network dezvoltă deja conținut generat cu ajutorul AI, inclusiv filme inspirate din mitologia hindusă, precum epopeele „Ramayana” și „Mahabharat”.

Potrivit lui Rahul Regulapati, coordonatorul studioului Galleri5, „AI-ul reduce costurile de producție la o cincime din ceea ce erau pentru producția tradițională de filme în genuri precum mitologia și fantezia”. În același timp, durata de realizare a unui film „s-a redus la un sfert”.

India produce cele mai multe filme la nivel global, iar staruri precum Shah Rukh Khan și Amitabh Bachchan au un public extrem de fidel. Cu toate acestea, numărul spectatorilor a scăzut semnificativ, de la peste 1 miliard în 2019 la 832 de milioane în 2025.

Reacții controversate în cazul filmelor rescrise cu AI

Utilizarea inteligenței artificiale merge dincolo de producția clasică. Deja, studiourile experimentează cu modificarea filmelor vechi pentru a genera noi venituri. Un exemplu în acest sens este chiar filmul Raanjhanaa, relansat cu un final modificat prin AI.

Schimbarea a stârnit reacții puternice, actorul principal Dhanush declarând că versiunea nouă „a lipsit filmul de sufletul său” și a creat un „precedent profund îngrijorător atât pentru artă, cât și pentru artiști”.

Chiar și așa, publicul a răspuns pozitiv, iar vânzările de bilete au depășit media obișnuită.

În timp ce industria indiană accelerează adoptarea AI, studiourile din Hollywood sunt limitate de reguli sindicale stricte privind utilizarea tehnologiei. În acest context, India atrage deja investiții importante din partea marilor companii tehnologice precum Google, Microsoft și Nvidia, care văd în această piață un potențial uriaș.

Experții spun că, dacă tendința continuă, centrul global al producției cinematografice bazate pe inteligență artificială s-ar putea muta în India.

