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Rezultate parțiale după alegerile din Rusia: partidul lui Putin se îndreaptă spre o victorie clară la parlamentare, cu 57,5% din voturi. Comuniștii și ultranaționaliștii, pe cale să intre în Duma de Stat

Rezultate parțiale după alegerile din Rusia: partidul lui Putin se îndreaptă spre o victorie clară la parlamentare, cu 57,5% din voturi. Comuniștii și ultranaționaliștii, pe cale să intre în Duma de Stat
Vladimir Putin, victorie diplomatică la summitul ASEAN / Foto - Mediafax
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Rusia Unită conduce detașat alegerile parlamentare, cu 57,5% din voturi în rezultatele parțiale. Scrutinul, prezentat de Vladimir Putin drept un test al sprijinului pentru războiul din Ucraina, a fost marcat de un atac masiv cu drone asupra Moscovei.

Partidul Rusia Unită, principala forță politică pe care se sprijină regimul președintelui Vladimir Putin, se îndreaptă spre o victorie confortabilă în alegerile pentru Duma de Stat, primele organizate după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, citate de CNN, Rusia Unită a obținut 57,5% din voturi, la mare distanță de celelalte formațiuni politice.

Partidul Comunist, ultranaționaliștii din LDPR, Oameni Noi și Rusia Justă erau, la rândul lor, pe cale să intre în Duma de Stat. Deși formal reprezintă formațiuni diferite, acestea susțin în general linia Kremlinului în marile dosare politice.

Scrutinul s-a desfășurat într-un sistem politic puternic controlat de autorități, în care spațiul pentru opoziția reală s-a restrâns considerabil, iar majoritatea candidaților care se opun războiului au fost excluși de pe buletinele de vot.

„Rusia Unită” a avut o prestație demnă, iar rezultatul arată că alegătorii i-au încredințat partidului responsabilitatea de a continua să guverneze, a transmis Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării.

Candidații anti-război, eliminați din cursă

Opoziția rusă aflată în exil le-a cerut celor care contestă Kremlinul să se prezinte simultan la secțiile de votare, la prânz, pentru a transforma momentul într-o demonstrație publică de dezacord. În unele localități s-au format cozi, însă impactul inițiativei asupra rezultatului electoral nu era clar.

Posibilitățile alegătorilor de a susține candidați care se opun deschis războiului au fost însă limitate. Majoritatea acestora nu au fost admiși pe buletinele de vot.

Reprezentanții partidului liberal Yabloko, una dintre puținele formațiuni care au încercat să transmită un mesaj împotriva războiului, au declarat că se tem inclusiv pentru propria libertate. Înaintea alegerilor, doi lideri importanți ai partidului au primit pedepse lungi cu închisoarea în dosare legate de declarații despre conflict.

Legislația rusă permite condamnări severe pentru „discreditarea” armatei sau răspândirea informațiilor pe care autoritățile le consideră false despre forțele militare.

Nikolai Rybakov, liderul Yabloko, și-a anulat demonstrativ buletinul de vot, pe care a scris numele partidului și mesajul „Pentru pace”.

Kremlinul justifică restricțiile și cenzura prin necesitatea menținerii unității naționale pe durata a ceea ce Moscova numește „operațiune militară specială” în Ucraina.

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