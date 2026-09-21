Rezultate parțiale după alegerile din Rusia: partidul lui Putin se îndreaptă spre o victorie clară la parlamentare, cu 57,5% din voturi. Comuniștii și ultranaționaliștii, pe cale să intre în Duma de Stat

Rusia Unită conduce detașat alegerile parlamentare, cu 57,5% din voturi în rezultatele parțiale. Scrutinul, prezentat de Vladimir Putin drept un test al sprijinului pentru războiul din Ucraina, a fost marcat de un atac masiv cu drone asupra Moscovei.

Partidul Rusia Unită, principala forță politică pe care se sprijină regimul președintelui Vladimir Putin, se îndreaptă spre o victorie confortabilă în alegerile pentru Duma de Stat, primele organizate după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, citate de CNN, Rusia Unită a obținut 57,5% din voturi, la mare distanță de celelalte formațiuni politice.

Partidul Comunist, ultranaționaliștii din LDPR, Oameni Noi și Rusia Justă erau, la rândul lor, pe cale să intre în Duma de Stat. Deși formal reprezintă formațiuni diferite, acestea susțin în general linia Kremlinului în marile dosare politice.

Scrutinul s-a desfășurat într-un sistem politic puternic controlat de autorități, în care spațiul pentru opoziția reală s-a restrâns considerabil, iar majoritatea candidaților care se opun războiului au fost excluși de pe buletinele de vot.

„Rusia Unită” a avut o prestație demnă, iar rezultatul arată că alegătorii i-au încredințat partidului responsabilitatea de a continua să guverneze, a transmis Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării.