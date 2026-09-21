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Schema infracțională în care ar fi implicat Călin Georgescu. Legăturile cu Rusia – SURSE

Elena Popescu
Schema infracțională în care ar fi implicat Călin Georgescu. Legăturile cu Rusia - SURSE
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Gândul vă prezintă schema infractională în care ar fi implicat Călin Georgescu. Potrivit unor surse judiciare, fostul candidat la președintie ar fi implicat într-o schema infracțională complexă, care avea ca obiectiv obţinerea unor sume mari de bani.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează trei persoane doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani, care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie și că membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate.

Schema infracțională

Potrivit unor surse judiciare, schema infracțională ar fi următoarea:

Cum s-a ajuns la DIICOT

Omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, a depus o plângere la DIICOT în care îl acuză pe fostul candidat independent la președinția României, Călin Georgescu, că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii i-ar fi folosit în campania electorală, potrivit G4Media.ro.

Omul de afaceri din Buzău susține că Georgescu – pe care îl știa prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu – i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase (aur). Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, un om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția, Wealth Bank Transfer Ltd, reprezentată de un italian, Massimiliano Arena.

Pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro. Bani pe care afaceristul din Buzău susține că i-a achitat la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022. Linia de credit a întârziat așa că, în octombrie 2022, omul de afaceri a cerut restituirea milionului de euro. În scurt timp, s-a prins că este victima unei escrocherii.

Ca să îl împace, susține afaceristul, Călin Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

În cele din urmă, Răzvan Leu a formulat plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Gorgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pe care îi acuză de grup infracțional organizat și înșelăciune.

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