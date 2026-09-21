Eurodeputata Afroditi Latinopoulou este o tânără politiciană din Grecia care o face să tremure pe Ursula von der Leyen. Deși a vorbit puțin peste 1 minut, discursul ei a inflamat audiența din Parlamentul European, reaprinzând disputele pe marginea mandatului tot mai contestat al șefei Comisiei Europene. Marți, instituția legislativă a Ununii Europene a decis ridicarea imunității eurodeputatei sub acuzația de semnături false.

Afroditi Latinopoulou a susținut un discurs extrem de critic la adresa șefei Comisiei Europene și a politicilor de la vârful blocului comunitar. Grecoaica a descris politicile de stânga ale UE, prin leadesrhipul lor, ca fiind pur și simplu „naziste”.

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Discursul a făcut-o să pălească pe Von der Leyen

Eurodeputata din Grecia de 35 de ani, lideră a partidului Vocea Rațiunii, a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că este „cea mai mare rasistă împotriva europenilor”, în timpul unei dezbateri de miercuri despre starea Uniunii, susținută de șefa Comisie în plenul Parlamentului European, la Strasbourg.

Latinopoulou a făcut referire, de asemenea, în termeni vehemenți la criza migrației ilegale, la ceea ce a numit agenda woke, la păgubosul program climatic Green Deal sau la dosarul controversat Pfizergate în care este anchetată von der Leyen.

„Doamnă von der Leyen, nu există un rasist mai mare decât dumneavoastră față de europeni și există dovezi pentru asta. Ne-ați umplut de imigranți ilegali, ne-ați înecat în taxe și birocrație.

I-ați zdrobit pe fermierii, crescătorii de animale și pe pescarii noștri. Închideți fabricile Europei și se pierd sute de mii de locuri de muncă. Ați distrus nucleul familiei tradiționale. Ne impuneți agenda woke, paranoia verde, islamizarea Europei.

Milioane de imigranții ilegali sunt plătiți din buzunarul nostru. Milioane de imigranți ilegali care ne-au distrus cartierele,care ne violează, ne hărțuiesc, ne ucid, iar la final le dați și acte ca să voteze. Dar ne-ați în schimb dat paie de hârtie, capace atașate de sticle și Gay pride.

Nu sunteți doar cel mai bun ucenic al lui Merkel. Ați depășit-o, doamnă von der Leyen. Scufundată în scandaluri cu suspiciuni întemeiate de corupție, Pfizergate, mesaje *dispărute” și refuzul de a fi controlată! Și toate acestea fără legitimitatea votului cetățenilor europeni,Ci doar cu sprijinul Socialiștilor și al lui Weber!

Doamnă von der Leyen, ne-ați ruinat!”

Ce acuzații i se aduc eurodeputatei

Latinopoulou, membră a grupului Patrioți pentru Europa, și-a însoțit discursul de un clip postat pe rețeaua X cu mesajul: „Doamnă von der Leyen, nu există un rasist mai mare față de europeni ca dvs.!”

În replică, Parlamentul European a votat pe 15 septembrie 2026, în favoarea ridicării imunității politicienei din Grecia. Astfel, Afroditi Latinopoulo va fi supusă procedurilor legale din țara sa, pe baza unor suspiciuni care implică fondarea partidului ei că ar fi folosit semnături false.

Decizia eliminină dreptul la protecție parlamentară pe parcursul procedurilor. Totuși, acestea nu înseamnă o recunoaștere a vinovăției și nu pun automat capăt statului său de membru al PE sau de europarlamentar.

Cazul se bazează pe o serie de plângeri cu privire la semnăturile folosite la fondarea partidului lui Latinopoulou’s, Vocea Rațiunii, cunoscut în Grecia ca Foni Logikis, relatează Greekreporter. Plângerile susțin că anumite semnături prezente în documentele de constituire a formațiunii erau false sau trucate. Totuși, stabilirea faptului că acuzațiile sunt reale sau nu revine autorităților judiciare grecești, nu Parlamentului European.

Latinopoulou a cerut public ridicarea imunității

De notat că Latinopoulou a cerut public ridicarea imunității cu câteva luni anterior votului. Pe 15 ianuarie 2026, într-o scrisoare adresată președintei PE, Roberta Metsola, publicată pe site-ul partidului său, ea și-a exprimat încrederea că o examinare juridică imparțială îi va stabili nevinovăția. Latinopoulu a mai declarat că nicio imunitate parlamentară nu poate sta în calea controlului judiciar.

Comitetul de Afaceri juridice din Parlamentul European a studiat cererea sa înainte să ajungă la dezbaterea din plen. Comitul a votat pe 7 septembrie și apoi a predat raportul două zile mai târziu. Parlamentul a adoptat decizia pe 15 septembrie, finalizând procedura de imunitate .

Acest proces stabilește dacă imunitatea parlamentară ar trebui să prevină avansul altor proceduri legale particulare. Nu înlocuiește o investigație sau un proces, nici nu autorizează Parlamentul să decidă dacă acuzațiile sunt adevărate.

Imunitatea parlamentară este gândită astfel încât să apere independența legiuitorilor și să protejeze instituția de orice acțiune legală arbitrară. În final, Latinopoulou nu își va pierde mandatul ca efect al acestei decizii. Dacă va urma o condamnare, orice consecințe pentru mandatul său vor fi stabilite de către autoritîțile naționale relevante, potrivit legilor îm vigoare, mai scrie sursa citată.

Un discurs radical împotriva migrației

De-a lungul carierei sale în PE, Afroditi Latinopoulou a pledat în mod consecvent ca statele europene să-și recâștige controlul asupra frontierelor.

În discursul său, ea afirmă deseori că imigrația ilegală este „o afacere bine pusă la punct” pentru cei care o organizează, asociind-o chiar cu ceea ce numește „islamizarea Europei”. Latinopoulou critică în mod direct Germania și Franța, susținând că orașele europene sunt transformate în „ghetouri”. De asemenea, face afirmații radicale despre legătura dintre imigrație, Islam și violența criminală.

Eurodeputata pledează pentru consolidarea statelor care reprezintă primele puncte de intrare în Uniune, precum Grecia, Italia și Spania. Ea susține că persoanele care intră ilegal pe teritoriul european ar trebui să fie arestate, să aibă telefoanele confiscate și să fie transportate în centre închise, inclusiv pe insule nelocuite, înainte de a fi returnate în țările de origine sau în state terțe.

Totodată, indică politicile Ungariei și Poloniei drept reper și critică ceea ce consideră a fi lipsa de fermitate a instituțiilor europene. Metafora care închide intervenția este una dintre cele mai puternice: „Imigrația ilegală este cancerul Europei, iar voi o tratați cu aspirină.”

Dincolo de retorică, inclusiv Comisia Europeană a recunoscut că rata returnărilor era de aproximativ 20%.