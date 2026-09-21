Război în Ucraina, ziua 1.670. Zelenski confirmă: „Am vorbit cu președintele Trump și ne întâlnim la New York. Multe lucruri s-ar putea schimba”

Războiul din Ucraina a intrat luni, 21 septembrie 2026, în a 1670-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump, la New York. Cei doi au purtat o convorbire telefonică duminică, scrie France Presse.

„Tocmai am vorbit cu președintele Donald J. Trump (…) Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există un impuls diplomatic”, a postat Zelenski pe rețelele de socializare.

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El a mai spus că i-a mulțumit lui Trump pentru promulgarea legii privind sancțiunile împotriva Rusiei, inițiată de senatorul Lindsey Graham, decedat la 11 iulie.

Rusia a luat la țintă Kievul

Între timp, cele două state aflate în război continuă să se lovească reciproc. După „ploaia” de drone abătută asupra Moscovei, Rusia a ripostat lovind Kievul. Cel puțin patru persoane, între care copii, au fost ucise într-un atac lansat asupra regiunii capitalei ucrainene, relatează AFP.

„Un copil rănit într-un atac inamic în districtul Vîșhorod a murit în spital. Numărul persoanelor ucise în regiunea Kiev a crescut la patru: trei copii și o femeie”, a declarat guvernatorul regional, Timur Tkacenko.

Atacul a a avariat blocuri, instalații industriale și agricole și un depozit. De asemenea, Rusia a lovit duminică și infrastructura feroviară din centrul Ucrainei.

Duminică, Rusia a fost ea vizată de cel mai puternic atac cu drone, peste 1.600 de aparate lovind capitala Moscova. Două persoane au murit și alte 20 au fost rănite, au anunțat autoritățile. O rafinărie din apropierea Moscovei a fost incendiată și mai multe clădiri rezidențiale, avariate.