Primele rezultate exit-poll oficiale pentru alegerile din Rusia au fost publicate de două mari institute de sondare: VCIOM și INSOMAR. În ambele, partidul lui Vladimir Putin, „Rusia Unită”, a ieșit pe primul loc cu un scor uriaș, la diferență considerabilă de locul doi, „Partidul Comunist”.

Cu excepția partidului de guvernământ, „Rusia Unită”, celelalte formațiuni politice sunt adesea numite „opoziție sistemică” deoarece critică unele teme economice pentru a mima pluralismul politic din Rusia. În același timp, acestea susțin întotdeauna deciziile strategice ale lui Vladimir Putin, inclusiv bugetul militar și acțiunile externe.

Ca primă declarație a puterii de la Kremlin, Dmitri Medvedev a precizat că partidul „Rusia Unită” a dat dovadă de o prestație demnă la alegeri, iar cetățenii ruși continuă să își mențină încrederea în forța politică de la Moscova.

Exit-poll VCIOM

Rusia Unită – 49,4%

Partidul Comunist – 14,2%

Partidul Liberal Democrat – 10,7%

Oamenii Noi – 9,7%

Rusia Justă – 6,6%

Alte partide – 7,9%

Buletine invalide – 1,5%

Exit-poll INSOMAR