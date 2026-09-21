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Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu finanțatorul începuturilor PRO TV-ului, Ronald Lauder

Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu finanțatorul începuturilor PRO TV-ului, Ronald Lauder
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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, duminică, la New York, cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress, în marja Adunării Generale a ONU. Discuția a vizat, spune șeful statului, combaterea antisemismului, libertatea religioasă și păstrarea memoriei Holocaustului.

Nicușor Dan a subliniat, într-o postare pe rețelele sociale, că apreciază activitatea lui Ronald Lauder pentru promovarea libertății religioase și pentru păstrarea memoriei Holocaustului

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„Am avut astăzi, la New York, o discuție foarte bună cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Apreciez în mod deosebit activitatea sa îndelungată în promovarea libertății religioase și în păstrarea memoriei Holocaustului”, a scris președintele pe Facebook.

Șeful statului a precizat că România pune în aplicare cea de-a doua Strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. De asemenea, Nicușor Dan a aminit și faptul că educația despre Holocaust a devenit obligatorie în licee.

„În contextul creșterii îngrijorătoare a antisemitismului, România rămâne un model regional în combaterea acestuia. Implementăm, în prezent, cea de-a doua Strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, am făcut obligatorie educația despre Holocaust în licee și suntem pregătiți să participăm activ la noul Grup de lucru al Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea antisemitismului”.

Cine este Ronald Lauder, omul din spatele finanțării începuturilor PRO TV

Omul de afaceri Ronald S. Lauder are o legătură importantă cu istoria televiziunii comerciale din România. Acesta a fost fondatorul Central European Media Enterprise (CME), compania care a intrat în parteneriat cu Adrian Sârbu în anii ’90 și a susținut financiar lansarea PRO TV.

Sârbu avea atunci proiectul Canal 31, post care avea să fie relansat sub numele PRO TV la 1 decembrie 1995. CME a intrat în proiect în același ani, iar Ronald Lauder a avut un rol central în dezvoltarea companiei media în Europa Centrală și de Est.

Potrivit unei relatări publicate de Pagina de Media, Adrian Sârbu l-a indicat pe Ronald Lauder drept finanțator al proiectului PRO TV și a spus că parteneriatul cu CME a adus în primele etape ale televiziunii românești „câteva zeci de milioane de dolari”. O sursă Forbes din 1997 nota, de asemenea, că investiția inițială a lui Ronald Lauder în Central Media se ridica la 25 de milioane de dolari.

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