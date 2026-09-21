Primele imagini de la perchezițiile din casa lui Călin Georgescu

Gândul publică fotografii în exclusivitate de la perchezițiile desfășurate luni, 21 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave de la casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Imaginile surprind membri ai forțelor de ordine, cu cagule și veste de protecție, aflați în curtea proprietății.

Cinci percheziții în București și Ilfov

Operațiunea are loc în contextul acțiunii declanșate luni de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Anchetatorii au anunțat efectuarea a cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta privește trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – despre care procurorii susțin că ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Cum ar fi funcționat gruparea

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, susținând că ar putea facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate.

În acest context este menționat și numele lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.