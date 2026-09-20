Dmitri Medvedev, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, a dat primele declarații de după anunțarea exit-poll-urilor alegerilor pentru Duma de Stat.
Fostul președinte rus a lăudat eforturile propriului partid din care face parte.
„Partidul „Rusia Unită” a avut o prestație demnă.”, a spus Medvedev.
„Iar cetățenii țării noastre își mențin încrederea în principala noastră forță politică și consideră să-i încredințeze continuarea guvernării la diverse niveluri ale puterii de stat.”, a continuat liderul rus.
Primele rezultate exit-poll oficiale pentru alegerile din Rusia au fost publicate de două mari institute de sondare: VCIOM și INSOMAR.
Partidul lui Vladimir Putin, „Rusia Unită”, a ieșit pe primul loc cu un scor uriaș, la diferență considerabilă de locul doi, „Partidul Comunist”.
Partidul Rusia Unită, înființat la 1 decembrie 2001, este cel mai mare partid din Federația Rusă și a deținut din 2022 70% din Duma de Stat. Are peste 2,6 milioane de membri și are ca principalele ideologii conservatorismul, statismul și naționalismul rusesc de centru.
Partidul a derivat din „Unitate”, partidul naționalist de centru-dreapta înființat de Vladimir Putin și Serghei Șoigu în 1999, și din partidul „Patria-Întreaga Rusie”, înființat tot în același an de către Evgheni Primakov, prim-ministrul țării de atunci.
La alegerile din 2021, partidul a obținut 324 de mandate, cu 19 mai puține față de alegerile din 2016, când obținuse 343.
Sursa Video: Telegram, Ria Kremlin