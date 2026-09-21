Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică și un cod galben care vizează o răcire accentuată a vremii și intensificări ale vântului.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă în perioada 21.09 – ora 10:00 – și 24:09, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări – luni, 21 septembrie – în cea mai mare parte a teritoriului.

Marți – 22 septembrie – vor fi intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și la munte.

Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70…80 km/h.

ANM: Valorile termice vor scădea accentuat

Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8…12 grade. Vremea va deveni rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud.

În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade.

Cele minime vor fi între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest.

Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea în București

Vremea se va menține caldă în Capitală. Temperatura maximă va fi de 28…30 de grade. Cea minimă, mai scăzută decât în

intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade.

Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1…3 l/mp).

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara. La rafală se vor atinge viteze de până la 40…45 km/h.

Cod galben pentru mai multe județe din România

Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului, jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Va sufla cu viteze de 50…70 km/h.

La altitudini de peste 1700 m, vântul va sufla cu 80…90 km/h, avertizează ANM.