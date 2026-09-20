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Trump l-a îndemnat, din nou, pe Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Ce au discutat cei doi șefi de stat la telefon

Trump l-a îndemnat, din nou, pe Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Ce au discutat cei doi șefi de stat la telefon
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Volodimir Zelenski a precizat duminică seara, după o convorbire telefonică cu președintele american, că cei doi se vor întâlni săptămâna viitoare în SUA în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

În același timp, o sursă familiarizată cu aceste discuții dintre cei doi șefi de stat a precizat pentru Axios că Trump l-a îndemnat pe Zelenski să oprească toate atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia deoarece toate aceste acțiuni duc la creșterea prețului petrolului.

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump are loc în timp ce Casa Albă lucrează la negocierea unui acord între Rusia și Ucraina pentru a impune măsuri reciproce de dezescaladare a conflictului.

Negociatorul-șef al lui Zelenski și șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat pentru Axios că a lucrat în ultimele zile cu emisari ai Casei Albe pentru a organiza întâlnirea, care este așteptată să aibă loc marți.
Această întrevedere are loc la doar câteva zile după ce Trump a semnat un proiect de lege care prevede noi sancțiuni economice împotriva Rusiei și a aprobat cel mai mare acord privind armamentul dintre SUA și Ucraina de la preluarea mandatului său.

„[A fost] o conversație importantă și am trecut prin multe. Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe. Există un impuls diplomatic”, a scris Zelenski pe X.

Președintele ucrainean a declarat că țara sa este pregătită „să ia măsuri cu adevărat serioase” pentru a ajunge la un acord de dezescaladare cu Rusia.

O sursă familiară cu apelul a declarat că Trump i-a cerut în repetate rânduri lui Zelenski să înceteze să atace rafinăriile de petrol rusești deoarece aceste atacuri duc la creșterea prețurilor globale la motorină. „Cuvântul motorină a apărut de multe ori în timpul apelului”, a spus sursa.

Ostilitățile dintre Rusia și Ucraina s-au intensificat în ultimele zile, iar ambele părți au efectuat mai multe atacuri la distanță. Duminică, Ucraina a lansat un atac cu rachete asupra Moscovei și a lovit o rafinărie de petrol. La rândul său, Rusia a lansat rachete asupra Kievului și a altor orașe importante aproape în fiecare zi în ultimele săptămâni.

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