O serie de publicații din Rusia acuză România și alte state NATO că ar dezvolta un sistem de rachete antinavă menit să controleze traficul naval în regiunea Mării Negre. Potrivit articolului de pe mk.ru, intitulat „Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”, această inițiativă ar reprezenta o „amenințare directă” pentru rutele maritime rusești.

România acuzată că contribuie la blocarea flancului sudic al Rusiei

În centrul acuzațiilor se află Sistemul de Rachete Naval Strike Missile (NSM), care ar fi instalat pe coastele unor țări europene și în regiunea Indo-Pacific. Publicația rusă susține că scopul este de a crea o „centură globală de control maritim” și că România, alături de Bulgaria, contribuie la blocarea flancului sudic al Rusiei.

„Arcul de coastă al Mării Baltice, de la Norvegia până în Polonia, incluzând segmentul leton, se transformă într-o linie continuă de tip A2/AD – conceptul NATO de descurajare a unui adversar prin limitarea și împiedicarea accesului și a manevrelor cu ajutorul unei game de arme. Aceasta este capabilă să amenințe orice grup naval al Marinei Ruse care încearcă să-și părăsească bazele. Desfășurarea sa pe scară largă devine un pilon al centurilor A2/AD din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Asia-Pacific. Acțiuni similare se conturează în Bulgaria și România, închizând flancul sudic. În combinație cu capacitățile de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează o situație în care orice manevră a navelor ruse în partea centrală sau vestică a apelor este anticipată și însoțită de amenințarea unor salve de foc din mai multe direcții”, se arată în articolul rușilor.

„Rusia se va confrunta cu un singur organism de rachete”

Publicațiile rusești subliniază că sistemul NSM ar putea funcționa ca o rețea unitară de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră.

„Alegerea sistemului NSM ca standard pentru Norvegia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Belgia și Danemarca creează un sistem unificat de rachete, cu muniție, logistică și software comune. Pentru Rusia, aceasta înseamnă că, în cazul unei crize, nu se va confrunta cu o colecție de sisteme disparate, ci cu un singur organism de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră”, mai arată aceștia.

În plus, Rusia acuză Statele Unite că ar aplica aceeași strategie și în regiunea Indo-Pacific, integrând sistemul NSM în programele Australiei și Japoniei, în timp ce alte țări din zonă manifestă interes.

„Pericolul este amplificat de transferul aceleiași logici în regiunea Indo-Pacific. Australia și Japonia integrează NSM în programele lor, iar Filipine, Malaezia și Indonezia manifestă interes. Washingtonul construiește efectiv o centură costieră globală de la Atlanticul de Nord până la Pacificul de Vest. Până în 2028 capacitatea totală de producție a rachetelor NSM va depăși 1.000 de rachete pe an. Acesta nu mai este un arsenal de rezervă, ci unul la scară industrială, conceput pentru o perioadă prelungită de tensiune ridicată și pentru posibilitatea unui război de intensitate mare”.

Rachetele NSM pot fi montate pe nave

Pe lângă aspectul strategic, publicațiile rusești prezintă și capacitatea tehnică a sistemului, subliniind că rachetele NSM pot fi montate pe nave, baterii de coastă sau elicoptere și au o rază de acțiune de 300 km.

„Apariția sistemelor de rachete antinavă NSM în Letonia, Bulgaria sau România are ca scop crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești. Prin finanțarea închiderii mărilor față de Rusia cu ajutorul aliaților săi, Statele Unite creează efectiv un nou tip de cortină de fier – una bazată pe tehnologia rachetelor”, mai arată publicația rusă, fără să prezinte dovezi în acest sens.

Forțele Navale precizează că rachetele NSM sunt destinate apărării zonelor costiere și pot coopera cu alte echipamente și aeronave, folosind canale securizate pentru a coordona atacurile.