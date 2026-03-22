România, vizată în presă rusă: NATO ar construi un „coridor al morții" în Marea Neagră

O serie de publicații din Rusia acuză România și alte state NATO că ar dezvolta un sistem de rachete antinavă menit să controleze traficul naval în regiunea Mării Negre. Potrivit articolului de pe mk.ru, intitulat „Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”,  această inițiativă ar reprezenta o „amenințare directă” pentru rutele maritime rusești.

România acuzată că contribuie la blocarea flancului sudic al Rusiei

În centrul acuzațiilor se află Sistemul de Rachete Naval Strike Missile (NSM), care ar fi instalat pe coastele unor țări europene și în regiunea Indo-Pacific. Publicația rusă susține că scopul este de a crea o „centură globală de control maritim” și că România, alături de Bulgaria, contribuie la blocarea flancului sudic al Rusiei.

„Arcul de coastă al Mării Baltice, de la Norvegia până în Polonia, incluzând segmentul leton, se transformă într-o linie continuă de tip A2/AD  – conceptul NATO de descurajare a unui adversar prin limitarea și împiedicarea accesului și a manevrelor cu ajutorul unei game de arme. Aceasta este capabilă să amenințe orice grup naval al Marinei Ruse care încearcă să-și părăsească bazele. Desfășurarea sa pe scară largă devine un pilon al centurilor A2/AD din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Asia-Pacific.

Acțiuni similare se conturează în Bulgaria și România, închizând flancul sudic. În combinație cu capacitățile de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează o situație în care orice manevră a navelor ruse în partea centrală sau vestică a apelor este anticipată și însoțită de amenințarea unor salve de foc din mai multe direcții”, se arată în articolul rușilor.

„Rusia se va confrunta cu un singur organism de rachete”

Publicațiile rusești subliniază că sistemul NSM ar putea funcționa ca o rețea unitară de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră.

„Alegerea sistemului NSM ca standard pentru Norvegia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Belgia și Danemarca creează un sistem unificat de rachete, cu muniție, logistică și software comune. Pentru Rusia, aceasta înseamnă că, în cazul unei crize, nu se va confrunta cu o colecție de sisteme disparate, ci cu un singur organism de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră”, mai arată aceștia.

În plus, Rusia acuză Statele Unite că ar aplica aceeași strategie și în regiunea Indo-Pacific, integrând sistemul NSM în programele Australiei și Japoniei, în timp ce alte țări din zonă manifestă interes.

„Pericolul este amplificat de transferul aceleiași logici în regiunea Indo-Pacific. Australia și Japonia integrează NSM în programele lor, iar Filipine, Malaezia și Indonezia manifestă interes. Washingtonul construiește efectiv o centură costieră globală de la Atlanticul de Nord până la Pacificul de Vest.

Până în 2028 capacitatea totală de producție a rachetelor NSM va depăși 1.000 de rachete pe an. Acesta nu mai este un arsenal de rezervă, ci unul la scară industrială, conceput pentru o perioadă prelungită de tensiune ridicată și pentru posibilitatea unui război de intensitate mare”.

Rachetele NSM pot fi montate pe nave

Pe lângă aspectul strategic, publicațiile rusești prezintă și capacitatea tehnică a sistemului, subliniind că rachetele NSM pot fi montate pe nave, baterii de coastă sau elicoptere și au o rază de acțiune de 300 km.

„Apariția sistemelor de rachete antinavă NSM în Letonia, Bulgaria sau România are ca scop crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești. Prin finanțarea închiderii mărilor față de Rusia cu ajutorul aliaților săi, Statele Unite creează efectiv un nou tip de cortină de fier – una bazată pe tehnologia rachetelor”, mai arată publicația rusă, fără să prezinte dovezi în acest sens.

Forțele Navale precizează că rachetele NSM sunt destinate apărării zonelor costiere și pot coopera cu alte echipamente și aeronave, folosind canale securizate pentru a coordona atacurile.

Citește și

CONTROVERSĂ Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
10:48
Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
RĂZBOI Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
10:12
Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
ANALIZA de 10 Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
10:00
Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
APĂRARE Războiul din Ucraina schimbă strategia de „neutralitate” a Elveției. Berna investește 3,4 miliarde de franci în sisteme antiaeriene și anti-dronă
09:43
Războiul din Ucraina schimbă strategia de „neutralitate” a Elveției. Berna investește 3,4 miliarde de franci în sisteme antiaeriene și anti-dronă
FLASH NEWS Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump legat de redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul, gata să distrugă instalațiile de desalinizare din Orient
09:29
Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump legat de redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul, gata să distrugă instalațiile de desalinizare din Orient
RĂZBOI Operațiunea israeliană „Răgetul Leului” rescrie regulile războiului modern. Sistemul nervos militar al Iranului, distrus strat cu strat. „5.700 misiuni de luptă, în 18 zile am zburat cât într-un an”
09:00
Operațiunea israeliană „Răgetul Leului” rescrie regulile războiului modern. Sistemul nervos militar al Iranului, distrus strat cu strat. „5.700 misiuni de luptă, în 18 zile am zburat cât într-un an”
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
În anii 1990, NASA a trimis câteva mii de meduze în spațiu. Ce s-a întâmplat cu acestea?

