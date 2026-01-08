Prima pagină » Știri externe » Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore

🚨 Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore

09 ian. 2026, 00:23, Știri externe
Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore
Actualizări
00:45

UPDATE: Bilanțul victimelor

O femeie în vârstă de 77 de ani a fost ucisă într-un atac cu rachete în Krivii Roh, iar numărul răniților a crescut la 23 de persoane, inclusiv copii, a transmis șeful Consiliului de Apărare a Orașului, Oleksandr Vilkul, pe Telegram.

„Din păcate, o femeie în vârstă de 77 de ani a murit în urma atacului cu rachete. Fie ca memoria ei să fie veșnică. Condoleanțe familiei și prietenilor ei…”

00:42

UPDATE: Ambasada SUA a avertizat că un „atac” este iminent

În seara zilei de 8 ianuarie, Ambasada SUA a declarat că a primit informații despre un „potențial atac aerian semnificativ care ar putea avea loc oricând în următoarele zile”.

„Ambasada, ca întotdeauna, sfătuiește cetățenii americani să fie pregătiți să caute adăpost imediat în cazul unei alerte de raid aerian”, se arată în avertisment.

Însă, ambasada SUA nu a indicat că Rusia s-ar afla în spatele atacului aerian masiv, scrie Pravda.

00:40

UPDATE: Exploziile au zguduit Kievul

În seara zilei de 8 ianuarie, exploziile au zguduit Kievul. Federația Rusă a bombardat capitala Ucrainei cu drone. O dronă a lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale din cartierul Desnyanski.

La ora 23:26, în oraș s-a declanșat o alarmă de raid aerian.Potrivit Forțelor Aeriene, drone sunt observate în direcția Kievului. Klitschko a relatat despre funcționarea sistemelor de apărare aeriană din capitală.

La ora 23:55, primarul orașului Kiev, Klitschko, a anunțat că un dronă s-a prăbușit în curtea unei clădiri rezidențiale din cartierul Darnytskyi.Discursul direct al lui Klitschko : „Un magazin din apropierea clădirii a fost parțial avariat. Nu au existat incendii sau răniți.”

Ulterior, Klitschko a adăugat că un incendiu a izbucnit într-o clădire nelocuită din districtul Dniprovsky, ca urmare a căderii de resturi de drone.

„Există un incendiu într-o clădire rezidențială din districtul Pechersk. De asemenea, la o altă adresă din Pechersk, mașini ard în curtea unei clădiri rezidențiale.”, a spus el.

00:38

UPDATE: Liov atacat cu rachete balistice

Imaginile atacului lui rachetelor balistice ruse asupra Liovului, la 80 de km de Polonia.

00:30

UPDATE: Explozii puternice raportate

00:29

UPDATE: Bombardament la Kiev

O dronă a lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale din Kiev. Imaginile sunt publicate de canalele locale.

00:25

UPDATE: Rusia a lovit regiunea Lviv cu o rachetă Oreșnik

Rapoartele spun că Rusia tocmai a lovit regiunea Lviv cu o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (IRBM) Oreshnik.

Autoritățile locale au anunțat că au avut loc explozii și că anchetează incidentul.

00:25

UPDATE: Ucraina ripostează puternic

Imaginile surprind impactul asupra centralei termice Oryol din Rusia, care a provocat o explozie ce a avariat instalația și a întrerupt alimentarea cu energie electrică în anumite părți ale orașului.

În regiunea Lviv, o infrastructură critică a fost atacată, a raportat Administrația Militară Regională.  60 de drone au pătruns în spațiul aerian al Ucrainei: alarmă în Kiev și în mai multe regiuni.

️Locuitorii din Lviv scriu despre 7-8 explozii. De asemenea, există informații că au fost auzite explozii în regiunea Ternopil și în Rivne.

Citește și

