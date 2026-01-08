00:40

În seara zilei de 8 ianuarie, exploziile au zguduit Kievul. Federația Rusă a bombardat capitala Ucrainei cu drone. O dronă a lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale din cartierul Desnyanski.

La ora 23:26, în oraș s-a declanșat o alarmă de raid aerian.Potrivit Forțelor Aeriene, drone sunt observate în direcția Kievului. Klitschko a relatat despre funcționarea sistemelor de apărare aeriană din capitală.

La ora 23:55, primarul orașului Kiev, Klitschko, a anunțat că un dronă s-a prăbușit în curtea unei clădiri rezidențiale din cartierul Darnytskyi.Discursul direct al lui Klitschko : „Un magazin din apropierea clădirii a fost parțial avariat. Nu au existat incendii sau răniți.”

Ulterior, Klitschko a adăugat că un incendiu a izbucnit într-o clădire nelocuită din districtul Dniprovsky, ca urmare a căderii de resturi de drone.

„Există un incendiu într-o clădire rezidențială din districtul Pechersk. De asemenea, la o altă adresă din Pechersk, mașini ard în curtea unei clădiri rezidențiale.”, a spus el.