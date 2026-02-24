Fondatorul Telegram este acuzat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”. După Franța, Pavel Durov are dosar penal și la Moscova

Rusia a deschis oficial un dosar penal împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, pe care îl acuză de „facilitarea activităților teroriste”. Investigația, deschisă pe 24 februarie, reprezintă punctul culminant al unei campanii de presiune coordonate de Kremlin pentru a obține controlul asupra platformei Telegram sau pentru a-l elimina de pe piața rusă.

Autoritățile au deschis investigația în temeiul Articolului 205.1 din Codul Penal al Rusiei, care vizează asistența acordată activităților teroriste. Astfel, rușii susțin că Telegram a devenit un refugiu pentru grupările radicale și teroriste din cauza anonimatului. FSB este de părere că această platformă a fost utilizată în peste 153.000 de infracțiuni începând cu anul 2022, inclusiv planificarea a 475 de atacuri teroriste și 61 de atacuri armate în școli.

Kremlinul spune că „Telegram reprezintă o amenințare pentru Rusia”

Autoritățile ruse au înregistrat o cantitate mare de informații de pe Telegram care ar putea reprezenta o amenințare pentru Rusia, a declarant purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov. Pe baza acestor informații, agențiile relevante iau măsurile pe care le consideră adecvate, a a psus acesta.

„S-a înregistrat o cantitate mare de conținut care ar putea reprezenta un pericol pentru țara noastră. Și pe baza acestui fapt, agențiile noastre relevante iau măsurile pe care le consideră adecvate”.

Anchetatorii ruși acuză administratorii platformei Telegram că nu au respectat condițiile Roskomnadzor (agenția care se ocupă cu monitorizarea, controlul și cenzura mass-media din Rusia) de a elimina conținutul interzis și canalele extremiste.

Rusia are o nouă aplicație pregătită – MAX

La începutul anului, Rusia a intensificat limitarea vitezei de internet pentru această aplicație, iar autoritățile au anunțat intenția de a bloca complet Telegram începând cu 1 aprilie. Ca înlocuitor, guvernul rus promovează intens o nouă aplicație de mesagerie numită MAX, despre care Pavel Durov susține că este un instrument de supraveghere și cenzură politică. Durov a declarat, în ciuda investigațiilor și acuzațiilor Kremlinului, că Telegram rămâne o aplicație dedicată libertății de exprimare și a confidențialității, indiferent de presiunile politice venite din exterior.

Pavel Durov a mai fost anchetat și arestat în Franța

Pavel Durov s-a confruntat cu acuzații similare în 2024, după ce a fost reținut în Franța. Pe atunci, arestarea fondatorului Telegram la Paris a fost un eveniment fără precedent, fiind prima dată când liderul unei mari platforme de socializare a fost acuzat penal pentru activitățile utilizatorilor Telegram.

Pe atunci, Parchetul din Paris l-a pus sub acuzare pe Durov pentru complicitate în administrarea unei platforme care permite tranzacții ilicite, faptă pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. După 96 de ore de reținere, Durov a fost eliberat sub control judiciar în schimbul unei cauțiuni de 5 milioane de euro.

Ca urmare a arestării, Telegram și-a modificat politicile, începând să furnizeze adresele IP și numerele de telefon ale infractorilor către autorități în baza unor solicitări legale valide.

