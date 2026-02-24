Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a arătat marți interiorul buncărului său ultrasecret din Kiev, locul unde se iau cele mai importante decizii de război. Cu o zi înainte, liderul de la Kiev a declarat că a trăit într-un buncăr timp de doi ani, dar acum coboară acolo doar în caz de raiduri aeriene.

În timpul discursului său cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Zelenski a arătat buncărul în care a petrecut primele luni ale invaziei.

„Acest birou, această mică cameră din buncărul de pe strada Bankova, aici au avut loc primele discuții cu liderii mondiali la începutul războiului. Aici am vorbit cu președintele (n.r. SUA Joe ) Biden și tot aici am auzit: „Vladimir, există o amenințare, trebuie să părăsiți urgent Ucraina. Suntem gata să vă ajutăm în acest sens”. Iar eu am răspuns că am nevoie de arme, nu de taxi”, a declarat președintele Ucrainei.

În videoclipul publicat, liderul de la Kiev a parcurs și coridoarele decorate cu afișe patriotice.

