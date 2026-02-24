Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA a fost eliberat pe cauțiune, după arestarea în dosarele Epstein. Ancheta continuă

Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în SUA, a fost eliberat pe cauțiune după ce a fost arestat de poliția londoneză în urma unei anchete, privind afilierea cu infractorul sinucigaș, Jeffrey Epstein, transmite Mediafax.

Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost reținut, luni 23 februarie, de forțele de ordine londoneze, sub suspiciunea de abateri în funcție publică. Conform unui comunicat al autorităților, bărbatul vizat de investigații a fost ulterior eliberat pe cauțiune, iar ancheta se află în derulare.

Jurnaliștii prezenți au surprins imagini cu Mandelson, însoțit de ofițeri în civil în timp ce părăsea reședința sa din capitala britanică.

Ancheta a fost demarată în urma publicării a peste trei milioane de pagini cu documente referitoare la Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Epstein, un finanțist condamnat pentru infracțiuni de natură sexuală, a decedat în detenție în anul 2019.

Mandelson ar fi încercat să manipuleze strategii guvernamentale în favoarea lui Epstein

Mandelson, alături de Andrew Mountbatten-Windsor (cunoscut anterior ca Prințul Andrew), sunt vizați de acuzații conform cărora ar fi partajat informații guvernamentale sensibile cu Epstein, în perioadele în care dețineau funcții publice.

Documentele dezvăluite public sugerează că Mandelson ar fi comunicat detalii interne despre strategiile guvernamentale elaborate în urma crizei financiare din 2008. Printre acestea se numără posibile planuri de privatizare a activelor de stat și discuții despre impozitarea bonusurilor din sectorul bancar.

Anumite mesaje din dosar indică faptul că fostul ministru ar fi încercat să influențeze decizii politice, favorizând interese discutate anterior cu Epstein.

Mandelson, numit ambasador la Washington, deși menținuse legăturile cu Epstein, după condamnarea din 2008

În decembrie 2024, Keir Starmer l-a numit pe Mandelson ambasador la Washington, în ciuda faptului că acesta își menținuse contactele cu Epstein chiar și după condamnarea acestuia din 2008. Totuși, în septembrie 2025, Starmer a decis demiterea lui Mandelson, pe fondul noilor dezvăluiri despre profunzimea relației dintre cei doi.

Prim-ministrul britanic și-a exprimat public scuzele față de victimele lui Epstein, afirmând că a fost indus în eroare pe parcursul procesului de verificare a antecedentelor fostului diplomat.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile investighează dacă au avut loc încălcări ale legislației privind confidențialitatea datelor guvernamentale.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: