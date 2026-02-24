Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu

Teheranul se apropie de un acord cu China pentru a cumpăra rachete de croazieră antinavă cunoscute sub numele de CM-302, potrivit mai multor persoane familiarizate cu negocierile. Noile achiziții vin într-un moment de maximă tensiune în care Statele Unite au desfășurat o forță navală semnificativă în apropierea Iranului, scrie Reuters.

Rachetele chinezilor au o rază de aproximativ 290 de kilometri și sunt concepute pentru a depăși apărarea navală, zburând la altitudine joasă. Astfel, noile achiziții ale Teheranului ar putea spori considerabil capacitatea iranienilor de a ataca și de a reprezenta o amenințare pentru operațiunile navale ale SUA din zonă.

Negocierile privind rachetele, care sunt în desfășurare de cel puțin doi ani, au câștigat avânt în urma conflictului dintre Israel și Iran din vara anului 2025. Mai mult, acestea sunt impulsionate acum și de amenințările venite din partea Statelor Unite. Cu toate acestea, numărul exact de rachete implicate în potențialul acord, costul acestora și angajamentele Chinei privind livrarea rămân neclare pe fondul tensiunilor regionale în creștere.

Dacă acordul va fi finalizat, acesta ar marca un transfer semnificativ de tehnologie militară avansată către Iran, încălcând un embargou asupra armelor impus de Națiunile Unite în 2006 și reimpus în septembrie anul trecut. Livrările de arme scot în evidență relația militară dintre China și Iran într-o perioadă de rivalitate accentuată cu SUA și complică eforturile americane de a împiedica dezvoltarea rachetelor și a programului nuclear iranian.

Iranul se înarmează cu ajutorul Chinei

Pe lângă CM-302, Iranul ar fi în discuții pentru a obține sisteme de rachete sol-aer chinezești, arme antibalistice și tehnologie antisatelit. Din punct de vedere istoric, China a fost un furnizor important de arme pentru Iran în anii 1980, însă transferurile de arme au scăzut la sfârșitul anilor 1990 din cauza presiunilor internaționale. Recent, oficiali americani au susținut că firme chineze au furnizat materiale pentru rachete Iranului, deși nu au fost formulate acuzații directe de furnizare a unor sisteme complete de rachete.

Recomandările autorului: