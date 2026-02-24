Prima pagină » Știri externe » Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu

Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu

24 feb. 2026, 13:24, Știri externe
Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu

Teheranul se apropie de un acord cu China pentru a cumpăra rachete de croazieră antinavă cunoscute sub numele de CM-302, potrivit mai multor persoane familiarizate cu negocierile. Noile achiziții vin într-un moment de maximă tensiune în care Statele Unite au desfășurat o forță navală semnificativă în apropierea Iranului, scrie Reuters.

Rachetele chinezilor au o rază de aproximativ 290 de kilometri și sunt concepute pentru a depăși apărarea navală, zburând la altitudine joasă. Astfel, noile achiziții ale Teheranului ar putea spori considerabil capacitatea iranienilor de a ataca și de a reprezenta o amenințare pentru operațiunile navale ale SUA din zonă.

Negocierile privind rachetele, care sunt în desfășurare de cel puțin doi ani, au câștigat avânt în urma conflictului dintre Israel și Iran din vara anului 2025. Mai mult, acestea sunt impulsionate acum și de amenințările venite din partea Statelor Unite. Cu toate acestea, numărul exact de rachete implicate în potențialul acord, costul acestora și angajamentele Chinei privind livrarea rămân neclare pe fondul tensiunilor regionale în creștere.

Dacă acordul va fi finalizat, acesta ar marca un transfer semnificativ de tehnologie militară avansată către Iran, încălcând un embargou asupra armelor impus de Națiunile Unite în 2006 și reimpus în septembrie anul trecut. Livrările de arme scot în evidență relația militară dintre China și Iran într-o perioadă de rivalitate accentuată cu SUA și complică eforturile americane de a împiedica dezvoltarea rachetelor și a programului nuclear iranian.

Iranul se înarmează cu ajutorul Chinei

Pe lângă CM-302, Iranul ar fi în discuții pentru a obține sisteme de rachete sol-aer chinezești, arme antibalistice și tehnologie antisatelit. Din punct de vedere istoric, China a fost un furnizor important de arme pentru Iran în anii 1980, însă transferurile de arme au scăzut la sfârșitul anilor 1990 din cauza presiunilor internaționale. Recent, oficiali americani au susținut că firme chineze au furnizat materiale pentru rachete Iranului, deși nu au fost formulate acuzații directe de furnizare a unor sisteme complete de rachete.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
14:07
MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
GALERIE FOTO Cum arată buncărul de război al lui Volodomir Zelenski. Imagini din interiorul locului unde se iau cele mai importante decizii
13:07
Cum arată buncărul de război al lui Volodomir Zelenski. Imagini din interiorul locului unde se iau cele mai importante decizii
FLASH NEWS Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA a fost eliberat pe cauțiune, după arestarea în dosarele Epstein. Ancheta continuă
12:26
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA a fost eliberat pe cauțiune, după arestarea în dosarele Epstein. Ancheta continuă
ANCHETĂ Fondatorul Telegram este acuzat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”. După Franța, Pavel Durov are dosar penal și la Moscova
12:24
Fondatorul Telegram este acuzat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”. După Franța, Pavel Durov are dosar penal și la Moscova
MESAJ La începutul războiului, SUA i-a oferit lui Zelenski o cale de scăpare, dar el a cerut „arme, nu un taxi”. Mesajul lui Zelenski la 4 ani de conflict
11:56
La începutul războiului, SUA i-a oferit lui Zelenski o cale de scăpare, dar el a cerut „arme, nu un taxi”. Mesajul lui Zelenski la 4 ani de conflict
RĂZBOI Zelenski, după 4 ani de război cu Putin: „Lukașenko e complice, poporul din Belarus nu este, deocamdată” / „M-a sunat la începutul invaziei, și-a cerut scuze, nu am avut cea mai plăcută conversație”
11:50
Zelenski, după 4 ani de război cu Putin: „Lukașenko e complice, poporul din Belarus nu este, deocamdată” / „M-a sunat la începutul invaziei, și-a cerut scuze, nu am avut cea mai plăcută conversație”
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Generația crescută cu ecrane. Avertismentul unui medic despre o criză subestimată
CONTROVERSĂ Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
14:24
Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
14:14
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
EXCLUSIV Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
14:07
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
FLASH NEWS PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
14:01
PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
RELIGIE Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
13:59
Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
UTILE În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
13:50
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna

Cele mai noi

Trimite acest link pe