Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voință, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina

Ruxandra Radulescu
24 feb. 2026, 12:59, Știri politice
Președintele României, Nicușor Dan, participă marți, de la ora 13:00, prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, un eveniment organizat pentru a marca patru ani de la începutul Războiului din Ucraina.

Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, reuniunea va avea loc în format online, iar președintele Nicușor Dan va lua parte la discuții de la Palatul Cotroceni.

Coaliția de Voință este un format informal al statelor care susțin Ucraina. În urma prezențelor anterioare la conferințele Coaliție, președintele Nicușor Dan a transmis că România va contribui la garanții de securitate pentru Ucraina.

Reuniunea are loc pentru a marca patru ani de la începutul Războiului din Ucraina, fiind prima reuniune după ce în luna ianuarie Marea Britanie și Franța au anunțat că sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina după încheierea unui acord de pace și intrarea în vigoare a unui armistițiu.

