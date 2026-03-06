Prima pagină » Știri externe » Războiul Orientul Mijlociu obligă țările din Golf să oprească producția de petrol și gaze. Prețul țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari/baril

Războiul Orientul Mijlociu obligă țările din Golf să oprească producția de petrol și gaze. Prețul țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari/baril

06 mart. 2026, 20:54, Știri externe
Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a avertizat vineri că toți exportatorii de petrol și gaze din regiunea Golfului Persic ar putea fi nevoiți să oprească livrările în câteva zile dacă escaladarea conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite continuă.

Prețurile globale ale petrolului au depășit 90 de dolari pe baril vineri, în contextul în care o parte din producția de țiței din Orientul Mijlociu este pe cale să fie sistată, iar investitorii se pregătesc de un conflict prelungit în Golf.

Un indicator de referință al petrolului din Orientul Mijlociu a depășit deja 100 de dolari pe baril, în timp ce rafinăriile se grăbesc să achiziționeze mărfuri care nu trebuie să treacă prin Strâmtoarea Oormuz, calea navigabilă îngustă care transportă 20% din țițeiul mondial și care rămâne, în fapt, blocată de conflict, scrie Financial Times.

Țările din Orient au oprit sau redus activitatea rafinăriilor

Irakul și-a oprit deja cea mai mare parte a producției de petrol, iar Kuweitul se așteaptă să urmeze exemplul în următoarele zile, pe măsură ce instalațiile de stocare ale țărilor se apropie de capacitatea maximă. Analiștii au avertizat că până și Arabia Saudită, principalul producător din Golf, ar putea fi forțată să reducă producția în următoarele săptămâni.

Compania de stat Qatar Energy a suspendat producția de gaze naturale lichefiate (GNL) încă de luni, 2 martie, după ce atacurile cu drone ale Iranului au afectat facilitățile critice din Ras Laffan și Mesaieed. Ministrul Saad al-Kaabi a declarat că se așteaptă ca toți producătorii din Golf să declare clauza de forță majoră în zilele următoare dacă ostilitățile din Orientul Mijlociu nu încetează, ceea ce ar duce la blocarea completă a exporturilor din regiune.

Prețul petrolului ar putea ajunge la 150 dolari/baril

Potrivit unor prognoze sumbre, prețul petrolului ar putea atinge 150 de dolari per baril în următoarele 2-3 săptămâni dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne blocat. Qatarul furnizează aproximativ 20% din GNL-ul mondial, fiind unul dintre cei mai mari furnizori pentru piețele din Europa. În ultimele zile, prețurile de pe continent au crescut semnificativ, atingând cele mai mari niveluri din ultimii trei ani. Chiar dacă războiul s-ar opri imediat, ar putea dura între câteva săptămâni și câteva luni pentru ca livrările să revină la volumul de dinainte de război.

În România, motorina standard a atins pragul de 8,50 lei/litru, în timp ce benzina a înregistrat scumpiri succesive de aproximativ 10-15 bani pe litru în primele zile ale lunii martie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a admis că prețul la combustibil ar putea atinge 10 lei/litru dacă ostilitățile din Orient ar continua.

Strâmtoarea Ormuz este principala arteră petrolieră a lumii. În prezent, traficul prin această rută este blocat, iar peste 150-200 de petroliere sunt ancorate în zona de siguranță, după ce aproximativ 8 nave au fost lovite de drone sau rachete începând cu 28 februarie. Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat oficial strâmtoarea închisă pentru navele din SUA, Israel și Europa, amenințând că vor „incendia” orice navă care încearcă tranzitul.

