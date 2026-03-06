Prima pagină » Știri externe » Casa Albă a publicat un alt videoclip cu atacuri aeriene din Iran care include o scenă dintr-un joc video popular

Casa Albă a publicat un alt videoclip cu atacuri aeriene din Iran care include o scenă dintr-un joc video popular

06 mart. 2026, 19:58, Știri externe

Casa Albă continuă să publice clipuri controversate pe platforma de socializare X. Pe 5 martie un clip cu scene de atacuri aeriene din Iran combinate cu o secvență din jocul video de acțiune Call of Duty.

În secvența respectică, un jucător de Call of Duty folosește o tabletă pentru a-și activa funcția de „Killstreak” și a iniția un atac în masă cu bombe ghidate asupra adversarilor.

Casa Albă a postat un clip cu o secvență din „Call of Duty: Modern Warfare III”

Clipul era însoțit de comentariul „Cu Drag, Roșu , Alb și Albastru”, indicând un mesaj ironic la adresa regimului iranian.

Celelalte secvențe din clipurile declasificate de Pentagon conțin decolarea unui avion de luptă de pe un portavion și lansarea de rachete americane.

În ultimele secvențe sunt filmări cu distrugerea unor lansatoare de rachete, baze militare, aeronave și a unei nave iraniene.

Casa Albă a postat un clip cu o secvență din „GTA San Andreas”

Pe 6 martie, Casa Albă a postat un alt clip care include scene de atacuri aeriene asupra lansatoarelor balistice ale  Iranului, combinate cu o secvență renumită dintr-un joc video popular, Grand Theft Auto: San Andreas.

Este secvența de la începutul jocului în care Carl Johnson, cunoscut ca „CJ”, protagonistul jocului video de acțiune și furat mașini, se deplasează și spune „Ah, rahat, iar o luăm de la capăt”.

În clip sunt derulate filmări cu scufundarea unei nave iraniene, anihilarea unei baze militare și distrugerea unui lansator balistic. Fiecare secvență cu distrugerea capabilităților militare iraniene este urmată de mesajul „WASTED” (mesajul care apare de fiecare dată când personajul din joc moare).

Clipul este însoțit de raportul Casei Albe privind derularea Operațiunii „Epic Fury”:

„Operațiunea Epic Fury: 

A distrus arsenalul balistic al Iranului;

Le-a distrus flota 

Ne asigurăm că ei nu vor fabrica niciodată o armă nucleară.”

Reacții

Sute de internauți au reacționat. Unii au lăudat inițiativa. Mulți au criticat Casa Albă pentru cinism și lipsă de profesionalism în contexul unui conflict în care sunt omorâți oameni.

„Am văzut cumva o compilație de video-uri din Call of Duty postată pe contul oficial al Casei Albe”

„Frate, nu fac politică și mă concentrez pe impactul financiar, dar să faci meme-uri în care ucizi  o grămadă de civili este nebunesc și distopic”, a scris un alt internaut. 

Sursa Video: X

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
19:32
Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
MILITAR Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni
19:07
Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni
DEZVĂLUIRI Acuzații grave la adresa Moscovei. Washington Post dezvăluie că Rusia a furnizat informații Iranului pentru lovirea țintelor americane din Orient
18:35
Acuzații grave la adresa Moscovei. Washington Post dezvăluie că Rusia a furnizat informații Iranului pentru lovirea țintelor americane din Orient
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 7: Rusia este acuzată că furnizează Iranului informații pentru a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu
18:17
🚨 Lupte în Orient, ziua 7: Rusia este acuzată că furnizează Iranului informații pentru a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu
MESAJ Prim-ministrul Spaniei cere o „cooperare loială” cu SUA, dar condamnă atacurile asupra Iranului drept „greșeală extraordinară”
17:59
Prim-ministrul Spaniei cere o „cooperare loială” cu SUA, dar condamnă atacurile asupra Iranului drept „greșeală extraordinară”
RĂZBOI Trump: Evacuăm mii de oameni din Orienul Mijlociu
17:56
Trump: Evacuăm mii de oameni din Orienul Mijlociu
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?

Cele mai noi

Trimite acest link pe