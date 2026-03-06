Casa Albă a publicat un alt videoclip cu atacuri aeriene din Iran care include o scenă dintr-un joc video popular

Casa Albă continuă să publice clipuri controversate pe platforma de socializare X. Pe 5 martie un clip cu scene de atacuri aeriene din Iran combinate cu o secvență din jocul video de acțiune Call of Duty.

În secvența respectică, un jucător de Call of Duty folosește o tabletă pentru a-și activa funcția de „Killstreak” și a iniția un atac în masă cu bombe ghidate asupra adversarilor.

Casa Albă a postat un clip cu o secvență din „Call of Duty: Modern Warfare III”

Clipul era însoțit de comentariul „Cu Drag, Roșu , Alb și Albastru”, indicând un mesaj ironic la adresa regimului iranian.

Celelalte secvențe din clipurile declasificate de Pentagon conțin decolarea unui avion de luptă de pe un portavion și lansarea de rachete americane.

În ultimele secvențe sunt filmări cu distrugerea unor lansatoare de rachete, baze militare, aeronave și a unei nave iraniene.

Casa Albă a postat un clip cu o secvență din „GTA San Andreas”

Pe 6 martie, Casa Albă a postat un alt clip care include scene de atacuri aeriene asupra lansatoarelor balistice ale Iranului, combinate cu o secvență renumită dintr-un joc video popular, Grand Theft Auto: San Andreas.

Este secvența de la începutul jocului în care Carl Johnson, cunoscut ca „CJ”, protagonistul jocului video de acțiune și furat mașini, se deplasează și spune „Ah, rahat, iar o luăm de la capăt”.

În clip sunt derulate filmări cu scufundarea unei nave iraniene, anihilarea unei baze militare și distrugerea unui lansator balistic. Fiecare secvență cu distrugerea capabilităților militare iraniene este urmată de mesajul „WASTED” (mesajul care apare de fiecare dată când personajul din joc moare).

Clipul este însoțit de raportul Casei Albe privind derularea Operațiunii „Epic Fury”:

„Operațiunea Epic Fury:

A distrus arsenalul balistic al Iranului;

Le-a distrus flota

Ne asigurăm că ei nu vor fabrica niciodată o armă nucleară.”

Reacții

Sute de internauți au reacționat. Unii au lăudat inițiativa. Mulți au criticat Casa Albă pentru cinism și lipsă de profesionalism în contexul unui conflict în care sunt omorâți oameni.

„Am văzut cumva o compilație de video-uri din Call of Duty postată pe contul oficial al Casei Albe” „Frate, nu fac politică și mă concentrez pe impactul financiar, dar să faci meme-uri în care ucizi o grămadă de civili este nebunesc și distopic”, a scris un alt internaut.

Sursa Video: X

Autorul recomandă: