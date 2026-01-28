Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump

Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiția ca aceasta să aibă loc la Moscova. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus pentru politică externă, Iuri Ușakov.

„În același timp, îi garantăm (lui Volodimir Zelenski) securitatea și condițiile necesare”, a spus Iuri Ușakov, consilierul liderului de la Kremlinul pentru politică internațională, la televiziunea rusă, citat de TASS.

Ușakov a amintit că „președintele (Vladimir Putin) a declarat în diferite ocazii că dacă Zelenski este într-adevăr dispus pentru o întâlnire, atunci noi îl invităm la Moscova”.

Acest aspect „a fost discutat de mai multe ori în timpul convorbirilor telefonice între președintele nostru și omologul său american, Donald Trump”, a precizat oficialul rus, menționând că „Trump ne-a cerut în special să studiem această posibilitate”.

„Important este ca aceste contacte să fie bine pregătite. Asta în primul rând. Iar în al doilea rând, acestea trebuie să fie orientate spre obținerea unor rezultate pozitive concrete”, a adăugat Ușakov.

Reacția Kremlinului vine după afirmațiile recente ale ministrului ucrainean de externe, Andrii Sibiga, care a declarat că Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu președintele rus pentru a discuta principalele blocaje din calea negocierilor de pace: problema teritorială și controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de trupele ruse din primele săptămâni ale invaziei.

