Prima pagină » Știri externe » Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump

Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump

Olga Borșcevschi
28 ian. 2026, 18:20, Știri externe
Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump

Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiția ca aceasta să aibă loc la Moscova. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus pentru politică externă, Iuri Ușakov.

„În același timp, îi garantăm (lui Volodimir Zelenski) securitatea și condițiile necesare”, a spus Iuri Ușakov, consilierul liderului de la Kremlinul pentru politică internațională, la televiziunea rusă, citat de TASS.

Ușakov a amintit că „președintele (Vladimir Putin) a declarat în diferite ocazii că dacă Zelenski este într-adevăr dispus pentru o întâlnire, atunci noi îl invităm la Moscova”.

Acest aspect „a fost discutat de mai multe ori în timpul convorbirilor telefonice între președintele nostru și omologul său american, Donald Trump”, a precizat oficialul rus, menționând că „Trump ne-a cerut în special să studiem această posibilitate”.

„Important este ca aceste contacte să fie bine pregătite. Asta în primul rând. Iar în al doilea rând, acestea trebuie să fie orientate spre obținerea unor rezultate pozitive concrete”, a adăugat Ușakov.

Reacția Kremlinului vine după afirmațiile recente ale ministrului ucrainean de externe, Andrii Sibiga, care a declarat că Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu președintele rus  pentru a discuta principalele blocaje din calea negocierilor de pace: problema teritorială și controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de trupele ruse din primele săptămâni ale invaziei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat în cei 4 ani de război. Liderul ucrainean anunță “progrese” la discuțiile de la Abu Dhabi

Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării
18:30
Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării
FLASH NEWS Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul
18:15
Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul
INEDIT Descoperirea tulburătoare a unei femei care a vizitat o insulă cu trecut sinistru
17:51
Descoperirea tulburătoare a unei femei care a vizitat o insulă cu trecut sinistru
CONTROVERSĂ O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon
17:20
O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon
CONTROVERSĂ „Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
16:39
„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
FLASH NEWS Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
16:21
Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O nouă analiză ADN rescrie povestea unei femei care a trăit acum aproape 2.000 de ani
EXCLUSIV Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
18:42
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
UTILE Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
18:42
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
EXCLUSIV Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră
18:34
Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră
EXCLUSIV Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
18:22
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
ACTUALITATE Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
18:21
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
ACTUALITATE Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”
17:48
Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”

Cele mai noi

Trimite acest link pe