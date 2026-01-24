Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii

Negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia de la Abu Dhabi s-au încheiat, arată mai multe rapoarte din presa internațională. Potrivit jurnalistului Axios, Barak Ravid, care citează oficiali ucraineni, discuțiile s-au desfășurat într-o manieră „pozitivă” și „constructivă”.

Părțile au convenit să organizeze o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi chiar săptămâna viitoare, a adăugat el.

Conform rapoartelor din presă, discuțiile au avut loc în mai multe formate. Totuși, un reprezentant al guvernului Emiratelor Arabe Unite a transmis pentru Reuters că în timpul întâlnirii dintre Rusia și Ucraina a avut loc o interacțiune directă între oficialii celor două țări.

Negocierile au avut loc în spatele ușilor închise, astfel încât detaliile acordurilor nu sunt dezvăluite în acest moment. Președintele Volodymyr Zelenskyy a menționat înainte de întâlnire că tema principală va fi problema teritorială, adică Donbas.

Negocierile de la Abu Dhabi între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au început încă de ieri. Partea ucraineană fost condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Emisarii lui Trump pleacă la Netanyahu

Whitkoff și Kushner au fost, ca de obicei, emisarii speciali ai președitelui american Donald Trump. Potrivit Bloomberg, aceștia vor avea o întâlnire cu premierul israelian Netanyahu tot astăzi.

Vizita va avea loc în contextul lansării Consiliului Păcii, care ar trebui să supravegheze guvernarea post-război a Fâșiei Gaza, precum și pe fondul creșterii tensiunilor din jurul Iranului.

Biroul lui Netanyahu a confirmat informațiile despre întâlnire, însă nu a dezvăluit ora la care va avea loc și detalii despre ordinea de zi. De regulă, liderii israelieni își îndeplinesc îndatoririle oficiale în weekend, după încheierea șabatului, sâmbătă seara.

