Prima pagină » Știri externe » Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii

Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii

24 ian. 2026, 16:05, Știri externe
Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii

Negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia de la Abu Dhabi s-au încheiat, arată mai multe rapoarte din presa internațională. Potrivit jurnalistului Axios, Barak Ravid, care citează oficiali ucraineni, discuțiile s-au desfășurat într-o manieră „pozitivă” și „constructivă”.

Părțile au convenit să organizeze o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi chiar săptămâna viitoare, a adăugat el.

Conform rapoartelor din presă, discuțiile au avut loc în mai multe formate. Totuși, un reprezentant al guvernului Emiratelor Arabe Unite a transmis pentru Reuters că în timpul întâlnirii dintre Rusia și Ucraina a avut loc o interacțiune directă între oficialii celor două țări.

Negocierile au avut loc în spatele ușilor închise, astfel încât detaliile acordurilor nu sunt dezvăluite în acest moment. Președintele Volodymyr Zelenskyy a menționat înainte de întâlnire că tema principală va fi problema teritorială, adică Donbas.

Negocierile de la Abu Dhabi între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au început încă de ieri. Partea ucraineană fost condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Emisarii lui Trump pleacă la Netanyahu

Whitkoff și Kushner au fost, ca de obicei, emisarii speciali ai președitelui american Donald Trump. Potrivit Bloomberg, aceștia vor avea o întâlnire cu premierul israelian Netanyahu tot astăzi.

Vizita va avea loc în contextul lansării Consiliului Păcii, care ar trebui să supravegheze guvernarea post-război a Fâșiei Gaza, precum și pe fondul creșterii tensiunilor din jurul Iranului.

Biroul lui Netanyahu a confirmat informațiile despre întâlnire, însă nu a dezvăluit ora la care va avea loc și detalii despre ordinea de zi. De regulă, liderii israelieni își îndeplinesc îndatoririle oficiale în weekend, după încheierea șabatului, sâmbătă seara.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat

Viktor Orbán pune piciorul în prag și spune NU aderării Ucrainei la UE: „Nici peste 100 de ani”

Recomandarea video

Citește și

MODĂ Vedete de la Hollywood și cele mai mari nume din modă au luat parte la înmormântarea legendarului creator „Valentino“
15:12
Vedete de la Hollywood și cele mai mari nume din modă au luat parte la înmormântarea legendarului creator „Valentino“
MISTER „Palatul blestemat al Veneției“: de ce nu-și poate găsi proprietar una dintre cele mai spectaculoase „bijuterii“ de pe malul Canalului Mare
13:59
„Palatul blestemat al Veneției“: de ce nu-și poate găsi proprietar una dintre cele mai spectaculoase „bijuterii“ de pe malul Canalului Mare
FLASH NEWS „Repatriați aurul”: Nemții cer retragerea aurului din seifurile americane. „Este prea riscant să fie păstrat sub administrația Trump“. Ce rezerve are Germania la New York
12:52
„Repatriați aurul”: Nemții cer retragerea aurului din seifurile americane. „Este prea riscant să fie păstrat sub administrația Trump“. Ce rezerve are Germania la New York
FLASH NEWS FBI l-a arestat pe campionul olimpic Ryan Wedding, „un Pablo Escobar al zilelor noastre”. Unde se ascundea sportivul de mai bine de 10 ani
11:56
FBI l-a arestat pe campionul olimpic Ryan Wedding, „un Pablo Escobar al zilelor noastre”. Unde se ascundea sportivul de mai bine de 10 ani
FLASH NEWS Rusia a atacat Kievul și Harkovul în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Mii de clădiri din capitală fără căldură, sute de mii de case fără curent
11:04
Rusia a atacat Kievul și Harkovul în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Mii de clădiri din capitală fără căldură, sute de mii de case fără curent
ANALIZA de 10 În timp ce aliații Moscovei sunt în corzi, Putin tace. Cum poate fi explicată liniștea de la Kremlin
10:00
În timp ce aliații Moscovei sunt în corzi, Putin tace. Cum poate fi explicată liniștea de la Kremlin
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer. Imagini inedite!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu. O singură linguriță este suficientă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Un studiu arată că păsările de pădure care trăiesc printre copaci nativi au mai mulți pui
HOROSCOP Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
16:00
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
LIFESTYLE Valentino: Ultimul Împărat. Secretul din spatele succesului celebrului creator de modă: „Moștenirea unei frumuseți fără egal”
15:47
Valentino: Ultimul Împărat. Secretul din spatele succesului celebrului creator de modă: „Moștenirea unei frumuseți fără egal”
SCANDALOS Vicepremierul Oana Gheorghiu se plânge de salariul de la Guvern și e nostalgică după salariul uriaș de la Dăruiește Viață
15:43
Vicepremierul Oana Gheorghiu se plânge de salariul de la Guvern și e nostalgică după salariul uriaș de la Dăruiește Viață
ANUNȚ Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani”
15:27
Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani”
REACȚIE Victor Ponta îi critică pe unii politicieni de Ziua Principatelor Române: „În urmă cu 167 de ani aveam cu adevărat ce să sărbătorim”
15:14
Victor Ponta îi critică pe unii politicieni de Ziua Principatelor Române: „În urmă cu 167 de ani aveam cu adevărat ce să sărbătorim”
VIDEO Un român a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India, dar serviciile au lăsat de dorit. El a arătat „ce primeşti, pe lângă păduchi”
14:54
Un român a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India, dar serviciile au lăsat de dorit. El a arătat „ce primeşti, pe lângă păduchi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe