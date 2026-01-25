Prima pagină » Știri externe » Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat în cei 4 ani de război. Liderul ucrainean anunță “progrese” la discuțiile de la Abu Dhabi

Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat în cei 4 ani de război. Liderul ucrainean anunță “progrese” la discuțiile de la Abu Dhabi

25 ian. 2026, 23:58, Știri externe
Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat în cei 4 ani de război. Liderul ucrainean anunță “progrese” la discuțiile de la Abu Dhabi

Volodimir Zelenski a mulțumit României pe durata unei conferințe de presă de la Vilnius.

„Încercăm să facem totul pentru a apăra Ucraina și, prin urmare, Europa.Țările Baltice sunt alături de noi. Țările scandinave sunt alături de noi.  Franța, Regatul Unit, Polonia, Germania, România și Moldova, SUA, Canada și Japonia sunt alături de noi. Insurgenții ucraineni de la 1863 n-ar fi putut visa la așa ceva. UE este alături de noi. Ar trebui să fie însă 100% alături de noi. Nu pe jumătate. Nu până la următoarele alegeri.”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a dezvăluit că au fost făcute “progrese” în discuțiile de pace de la Abu Dhabi, iar documentul SUA pentru garanțiile de securitate este finalizat și gata pentru a fi semnat, potrivit Reuters.

”Documentul este finalizat 100% și așteptăm confirmarea partenerilor privind data și locul unde va fi semnat”, a adăugat liderul ucrainean.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Zelenski vede un viitor glorios pentru Ucraina. „Avem cea mai mare armată cu o experiență reală de război”

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA
22:18
La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA
CINEMA Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, se confruntă cu o boală gravă. A lipsit de la o ceremonie de premiere din cauza problemelor de sănătate
21:47
Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, se confruntă cu o boală gravă. A lipsit de la o ceremonie de premiere din cauza problemelor de sănătate
CONTROVERSĂ 🚨 Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
20:18
🚨 Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
INEDIT Proiectul „NEOM” va fi remodelat de prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Costurile planului original erau prea mari
19:54
Proiectul „NEOM” va fi remodelat de prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Costurile planului original erau prea mari
MILITAR 🚨 Trump sugerează că Iranul ar putea fi pus sub embargou după ce a trimis o „armadă” în Golful Persic: „Sper să nu trebuiască să folosim navele”
18:53
🚨 Trump sugerează că Iranul ar putea fi pus sub embargou după ce a trimis o „armadă” în Golful Persic: „Sper să nu trebuiască să folosim navele”
ALEGERI La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
17:48
La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Vreme extremă în cea mai mare parte a Statelor Unite: ninsoare abundentă, lapoviță și ploaie înghețată
INCIDENT Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui
22:14
Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 26 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 26 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
FLASH NEWS Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul
21:23
Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul
FLASH NEWS Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit
21:18
Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit
REVOLTĂTOR Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale
21:06
Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale
FLASH NEWS Ciprian Ciucu spune că își va asuma cele mai importante reforme structurale ale primăriei din ultimii 35 de ani
21:00
Ciprian Ciucu spune că își va asuma cele mai importante reforme structurale ale primăriei din ultimii 35 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe