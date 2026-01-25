Volodimir Zelenski a mulțumit României pe durata unei conferințe de presă de la Vilnius.

„Încercăm să facem totul pentru a apăra Ucraina și, prin urmare, Europa.Țările Baltice sunt alături de noi. Țările scandinave sunt alături de noi. Franța, Regatul Unit, Polonia, Germania, România și Moldova, SUA, Canada și Japonia sunt alături de noi. Insurgenții ucraineni de la 1863 n-ar fi putut visa la așa ceva. UE este alături de noi. Ar trebui să fie însă 100% alături de noi. Nu pe jumătate. Nu până la următoarele alegeri.”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a dezvăluit că au fost făcute “progrese” în discuțiile de pace de la Abu Dhabi, iar documentul SUA pentru garanțiile de securitate este finalizat și gata pentru a fi semnat, potrivit Reuters.

”Documentul este finalizat 100% și așteptăm confirmarea partenerilor privind data și locul unde va fi semnat”, a adăugat liderul ucrainean.

