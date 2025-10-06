Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume

Începe săptămâna Premiilor Nobel din data de 6 octombrie 2025. Începând cu ziua de luni, vor fi anunțate cele mai prestigioase distincții din lume. Ultimul premiu va fi anunțat peste o săptămână, pe 13 octombrie 2025. În acest sens, programul săptămânii aduce în atenție nominalizări surprinzătoare pentru aceste premii. Distincțiile vor fi oferite pe 10 decembrie, anul acesta. Vezi mai jos în articol.

Ziua de luni, 6 octombrie 2025, va aduce printre cele mai prestigioase distincții care sunt oferite la nivel mondial. Printre cei care au fost nominalizați de mai multe ori se află și președintele american Donald Trump. Ultima oară, numele său a fost propus chiar în luna decembrie, anul trecut, de către una dintre membrele Comisiei din partea republicanilor. Propunerea a venit în urma rolului avut de președintele american în negocierea Acordurilor Abraham.

De altfel, pe listă se află și numele unor politicieni din străinătate.

Săptămâna Premiilor Nobel: cum arată programul?

Luni, 6 octombrie 2025: va fi anunțat premiul pentru medicină de către juriul de la Institutul Karolinska din Stockholm.

Marți, 7 octombrie 2025: va fi anunțat premiul pentru fizică.

Miercuri, 8 octombrie 2025: va fi anunțat premiul pentru chimie.

Joi, 9 octombrie 2025: va fi anunțat premiul pentru literatură.

Vineri, 10 octombrie 2025: va fi anunțat premiul pentru pace.

Luni, 13 octombrie 2025: va fi anunțat premiul pentru științe economice.

Aceste distincții vor fi înmânate la data de 10 decembrie, o zi din an când este marcată moartea lui Alfred Nobel. Fiecare premiu are o valoare de circa 1,2 milioane de dolari. De altfel, câștigătorii acestor distincții vor primi și o medalie de aur de 18 carate, dar și o diplomă, arată News.ro.

Aceste premii au fost create de Alfred Nobel, în secolul al XIX-lea. De-a lungul vieții sale a deținut peste 300 de brevete și este cunoscut îndeosebi pentru invetarea dinamitei.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ