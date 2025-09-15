Cine sunt câștigătorii premiilor EMMY 2025. Vedeta din „Adolescence” scrie istorie la doar 15 ani

Cea de-a 77-a ediție a Premiilor Primetime Emmy, desfășurată la Peacock Theater din Los Angeles, a avut doi mari protagoniști: „The Studio” și „Adolescence”. Această ediție a fost una care va rămâne în istoria cinematografiei mondiale.

Gala Premiilor Emmy 2025 a adus recorduri și surprize istorice. De departe, marele câștigător al premiilor a fost satira hollywoodiană „The Studio”, scrie BBC.

Serialul satiric „The Studio”, produs de Apple TV+, a câștigat 13 trofee, inclusiv premiul pentru Cel mai bun serial de comedie, devenind cea mai premiată comedie la debut din istoria Emmy.

Actorul Seth Rogen a obținut distincția pentru Cel mai bun actor într-o comedie, dar și premiul pentru regie, împreună cu Evan Goldberg.

„Adolescence” scrie istorie la premiile Emmy 2025

Mini-seria „Adolescence”, o dramă cutremurătoare despre un adolescent britanic acuzat de crimă, a obținut opt trofee, inclusiv pentru „Cea mai bună mini-serie”.

Actorul Owen Cooper, în vârstă de 15 ani, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy, primind distincția pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”. Colegii săi, Stephen Graham și Erin Doherty, au fost recompensați la categoriile de actor principal și actriță în rol secundar.

La categoria dramă, trofeul a mers către „The Pitt”, cu cinci premii câștigate, inclusiv pentru „Cel mai bun actor” (Noah Wyle) și „Cea mai bună actriță” în rol secundar (Katherine LaNasa).

Printre alte momente notabile ale serii, „The Late Show with Stephen Colbert” a câștigat pentru prima dată premiul pentru Cel mai bun talk-show, chiar înainte ca producția să se încheie în 2026.

De asemenea, Jean Smart a obținut premiul pentru „Cea mai bună actriță de comedie” pentru rolul din „Hacks”, iar Britt Lower a fost desemnată „Cea mai bună actriță într-o dramă” pentru „Severance”.

Lista integrală a câștigătorilor la premiile Emmy 2025

Cea mai bună serie dramatică – „The Pitt”

Cea mai bună serie de comedie – „The Studio”

Cea mai bună mini-serie – „Adolescence”

Cel mai bun program de competiție reality – „The Traitors”

Cea mai bună serie de talk-show – „The Late Show With Stephen Colbert”

Cea mai bună serie de varietăți cu scenariu – „Last Week Tonight With John Oliver”

Cel mai bun special de varietăți – „SNL50: The Anniversary Special”

Cel mai bun actor într-o serie dramatică – Noah Wyle pentru rolul din „The Pitt”

Cea mai bună actriță într-o serie dramatică – Britt Lower pentru rolul din „Severance”

Cel mai bun actor în rol secundar într-o serie dramatică – Tramell Tillman pentru rolul din „Severance”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie dramatică – Katherine LaNasa pentru rolul din „The Pitt”

Cel mai bun actor într-o mini-serie – Stephen Graham pentru rolul din „Adolescence”

Cea mai bună actriță într-o mini-serie – Cristin Milioti pentru rolul din „The Penguin”

Cel mai bun actor în rol secundar într-o mini-serie – Owen Cooper pentru rolul din „Adolescence”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau film – Erin Doherty pentru rolul din „Adolescence”

Cea mai bună actriță într-o serie de comedie – Jean Smart pentru rolul din „Hacks”

Cel mai bun actor într-o serie de comedie – Seth Rogen pentru rolul din „The Studio”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie de comedie – Hannah Einbinder pentru rolul din „Hacks”

Cel mai bun actor secundar într-o serie de comedie – Jeff Hiller pentru rolul din „Somebody Somewhere”

Cel mai bun scenariu pentru o serie dramatică – Dan Gilroy, „Andor”

Cel mai bun scenariu pentru o serie limitată sau antologică sau un film – Jack Thorne, Stephen Graham, „Adolescence”

Cel mai bun scenariu pentru o serie de comedie – Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, „The Studio”

Cea mai bună regie pentru o serie de comedie – Seth Rogen, „The Studio”

Cea mai bună regie pentru o serie dramatică – Adam Randall, „Slow Horses”

Cea mai bună regie pentru o serie mini-serie – Philip Barantini, „Adolescence”