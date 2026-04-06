Scandal de corupție cu fonduri UE în Grecia. Premierul Mitsotakis presează Parchetul European să clarifice ancheta privind subvențiile agricole

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a solicitat oficial Parchetului European (EPPO) să accelereze ancheta privind frauda subvențiilor agricole ale Uniunii Europene, pentru a clarifica identitatea persoanelor vizate și limita impactului politic. În prezent, investigația condusă de EPPO vizează o schemă complexă prin care au fost deturnate fonduri europene prin intermediul agenției elene de plăți.

„Acest lucru îi privește pe membrii parlamentului care au fost deja prejudiciați personal și politic și care, din acest motiv, au cel puțin dreptul să se apere”, a declarat Mitsotakis la un post de radio din Grecia.

Până în prezent, EPPO a solicitat ridicarea imunității mai multor miniștri și membri din partea partidului conservator de guvernământ Noua Democrație. Aceștia sunt acuzați că au acordat favoruri alegătorilor prin obținerea de subvenții ilegale. Acuzațiile variază de la delapidare la fraudă informatică și furnizare de informații false.

În urma acestui scandal de corupție, miniștrii protecției civile și agriculturii din Grecia au demisionat, împreună cu un secretar de stat din Ministerul Sănătății. Mai mult, Opoziția a cerut guvernului să demisioneze și să se organizeze noi alegeri.

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, vizează o schemă complexă prin care au fost deturnate fonduri europene. Prejudiciul estimat se ridică la peste 19,6 milioane de euro. Ca carte a anchetei, EPPO a cerut ridicarea imunității pentru 11 parlamentari activi și alți 5 foști parlamentri, un ministru și un fost ministru adjunct al agriculturii.

Demonstrații anti-război în Israel. Oamenii au ieșit din nou în stradă pentru a cere oprirea imediată a ostilităților

POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO