Fosta soție româncă a împăratului canibal Bokassa, jefuită la Snagov. Suma fabuloasă furată din palatul Gabrielei Drâmbă

Andrei Dumitrescu
Fosta soție româncă a împăratului canibal Jean-Bedel Bokassa, care, în anii ’70, a condus Africa Centrală cu o mână de fier, a fost jefuită de persoane necunoscute care au reușit să intre în palatul femeii de la Snagov. Hoții au reușit să fure din casa Gabrielei Drâmbă o sumă uriașă, în euro.

Fost locotenent centrafican în armata franceză, Jean-Bedel Bokassa a organizat un puci prin care, la 31 decembrie 1965, a cumulat funcțiile de președinte, prim-ministru și ministru al Apărării în Republica Centrafricană.

În 1973, Bokassa a primit vizita lui Nicolae Ceaușescu. Dictatorul român a mers la Bangui într-o vizită de afaceri, în condițiile în care, la vremea aceea, țara noastră construia fabrici, șosele, sisteme de irigații sau prospecții de zăcăminte în timp Africa Centrală, o țară bogată în diamante, plătea cu pietre prețioase.

Nicolea Ceaușescu nu a mers singur, ci însoțit de un ansamblu folcloric. Din delegație a făcut parte, ca traducător de limbă franceză, Gabriela Drâmbă, o blondă cu ochi albaștri care la acel moment avea vârsta de 20 de ani.

Gabriela Drâmbă, cumpărată cu diamante

Ulterior, la data de 28 iulie 1973, a venit rândul conducătorului african să vină la București. Cu această ocazie, Bokassa i-a spus lui Ceaușescu că, dacă i-o dă de soție petraducătoarea de franceză, este dispus să cedeze României zece la sută din producția de diamante a țării sale.

În consecință, Gabriela Drâmbă a fost forțată să accepte mariajul și a plecat cu Bokassa la Bangui. unde dictatorul i-a construit un palat. Nunta a avut loc în 1975, când românca a devenit cea de-a 12-a soție a dictatorului centrafican, un om deosebit de crud, despre care s-a spus că era inclusiv canibal și obișnuia să-și mănânce dușmanii.

Hoții au plecat cu 150.000 de euro

Mariajul, din care a rezultat o fetiță, a durat trei ani. Atunci, românca a reut divorțul, iar Bokassa a acceptat, deoarece ar fi dorit să evite un scandal diplomatic, mai ales că urma să se autoproclame împărat al „Imperiului Centrafican”.

La 50 ani de căsătoria cu împăratul canibal, Gabriela Drâmbă trăiește discret, înconjurată de pisici, într-un adevărat palat ridicat la Snagov, între lac și pădure. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că la începutul acestui an, în data de 28 ianuarie, fosta soție a lui Bokassa a fost ținta hoților.

Jean Bedel Bokassa și Gabriela Drâmbă

Sursele citate au precizat că spărgătorii ar fi intrat în imobil într-un moment în care proprietara nu era acasă și ar fi plecat cu 150.000 de euro, bani pe care Gabriela Drâmbă îi ținea cash în casă, cu toate că ar deține, în conturi bancare, o avere de ordinul milioanelor de euro.

Polițiștii au ridicat urme și imagini surprinse de camerele de supraveghere, însă, până acum, vinovații nu au fost identificați.

