Cererea de divulgare a informațiilor despre studiile președintelui Nicușor Dan, respinsă de magistrați.

Tribunalul Botoșani a respins ca neîntemeiată solicitarea privind publicarea unor informații referitoare la studiile președintelui Nicușor Dan. Acțiunea a fost inițiată de fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte împotriva Universității din București.

Lăcrămioara Axinte a făcut această solicitare în luna februarie 2026 și a invocat prevederile Legii 544/2001, mai exact liberul acces la informațiile de interes public.

„Soluţia pe scurt: Respinge acțiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin grefa instanței”, potrivit portalului instanțelor de judecată, portal.just.ro.

„Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul”

Fosta judecătoare a solicitat să afle dacă Nicușor Dan a fost înscris la Facultatea de Matematică în perioada 1989–1992 și dacă și-a finalizat studiile în cadrul Universității din București.

În momentul deschiderii acțiunii, Lăcrămioara Axinte declara că există anumite neconcordanțe legate de studiile președintelui. Fostul magistrat a mai spus că fiecare cetățean are dreptul să știe adevărul în legătură cu studiile lui Nicușor Dan, actualul președinte al României.

„Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României. Există niște neconcordanțe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universității București. Neconcordanța este între această afirmație personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanțele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaților.

O să vedeți că sunt niște studii care se suprapun. În același interval de timp a fost și student la Ecole Normale Superieur, a fost și masterand și a fost și doctorand. Apoi am văzut și modalitatea în care a fost obținut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franța cu o diplomă de licență din România”, a declarat Lăcrămioara Axinte, în momentul deschiderii acțiunii.

Lăcrămioara Axinte a activat ca judecătoare la Judecătoria Botoșani în perioada 2003–2009, iar ulterior la Tribunalul Botoșani, între 2009 și 2013, unde a ocupat și funcția de vicepreședinte. Ea s-a pensionat în anul 2022.

