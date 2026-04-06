Serviciile secrete sârbe îl contrazic pe Viktor Orban și spun că Ucraina nu este implicată în tentativa de a arunca în aer Balkan Stream

Mai mulți oficiali ai armatei sârbe au declarat că Ucraina nu se află în spatele incidentului în care mai multe rucsacuri cu explozibil au fost găsite în apropierea conductei de gaze care aprovizionează Ungaria. Acest anunț vine ca o mustrare la adresa premierului maghiar, care în toată campania electorală a insinuat că Ucraina este implicată în sabotarea rețelelor energetice, scrie POLITICO.

Președintele sârb, Aleksandar Vucic, un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban, a declarat duminică faptul că forțele de ordine din Serbia au descoperit „explozibil cu o putere devastatoare” lângă conducta care transporta gaze rusești către Ungaria și Slovacia. Acest anunț a fost făcut cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie.

După ce a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare, Orban a declarat că sârbii au dejucat „o operațiune de sabotaj” în Voivodina și a legat acest incident de Kiev. Prim-ministrul maghiar i-a acuzat pe ucraineni că „lucrează de ani de zile pentru a întrerupe Europa de la energia rusească” și „reprezintă o amenințare directă pentru Ungaria”.

Serviciiel militare îl contrazic pe Orban: „Nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” complotul

Đuro Jovanić, directorul Agenției de Securitate Militară (VBA) de contrainformații din Belgrad, a precizat duminică seara că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” complotul, care a implicat „explozibili special ambalați, sigilați ermetic, cu capsule de detonare”. „Producătorul explozibililor nu înseamnă că el este și cel care i-a comandat sau executat”, a spus el, adăugând: „Marcajele de pe explozibili arată că au fost fabricați în SUA”.

Opozantul politic al lui Orban acuză de operațiune sub „steag fals”

Acuzațiile de sabotaj au fost primite cu scepticism și de opozantul politic al lui Viktor Orban, Peter Magyar. Magyar a declarat că actualul premier al Ungariei a făcut din conflictul dintre Budapesta și Kiev o piatră de temelie a campaniei sale electorale. De asemenea, Magyar a spus că acest incident ar putea fi o operațiune sub steag fals cu „ajutorul unor actori sârbi sau ruși”.

„Dacă Viktor Orbán și propaganda sa folosesc această provocare în scopuri electorale, va fi o recunoaștere deschisă a faptului că este vorba de o operațiune sub steag fals planificată în prealabil”, a adăugat Magyar.

Recomandările autorului:

Demonstrații anti-război în Israel. Oamenii au ieșit din nou în stradă pentru a cere oprirea imediată a ostilităților

POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO