Demonstrații anti-război în Israel. Oamenii au ieșit din nou în stradă pentru a cere oprirea imediată a ostilităților

Mai mulți oameni au ieșit sâmbătă seara pe străzile din marile orașe ale Israelului pentru a protesta împotriva războiului în curs dintre Israel și Hezbollah. Principalele motive ale protestelor rămân neschimbate, dar intensitatea acestora a crescut pe fondul evoluțiilor recente de pe frontul din Liban. Israelienii au cerut încetarea imediată a ostilităților și prioritizarea negocierilor, scrie The Jerusalem Post.

Cele mai mari adunări au avut loc în orașele Tel Aviv, Haifa, Ierusalim și Kfar Saba, în ciuda restricțiilor impuse de autorități privind adunările publice. Comandamentul Frontului Intern israelian a acordat un permis excepțional pentru un protest de până la 150 de persoane în Piața Habima din Tel Aviv, după ce autoritățile statului au declarat că demonstrațiile vor fi permise doar într-un format limitat.

Cererile de protest au acoperit mai multe locații, inclusiv Piața Habima din Tel Aviv, Centrul Horev din Haifa, Piața Paris din Ierusalim și strada Weizmann din Kfar Saba. Au fost acceptate doar proteste în grupuri mici pe motiv de securitate, pe fondul temerilor legate de atacurile Iranului, dar și din cauza restricțiilor privind adunările populare în timp de război.

Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum: „Nu bombardați, negociați!”, „Opriți războiul acum!” și „Bibi ne va ucide pe toți”.

