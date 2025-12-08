Prima pagină » Actualitate » Cât trebuie să fie umiditatea din casă pe timp de iarnă, de fapt. La ce boli te expui dacă nu ai valorile corecte

Cât trebuie să fie umiditatea din casă pe timp de iarnă, de fapt. La ce boli te expui dacă nu ai valorile corecte

Cât trebuie să fie umiditatea din casă pe timp de iarnă, de fapt. La ce boli te expui dacă nu ai valorile corecte

Un nivel prea mic al umidității sau, dimpotrivă, prea mulți vapori de apă într-un mediu pot afecta calitatea somnului și nu doar asta, poate crește riscul de răceli, alegrii sau chiar astm.

Umiditatea reprezintă cantitatea de vapori de apă din aer și variază în funcție de temperatura din locuință comparativ cu cea de afară. Umiditatea aerului din casă crește în special pe timp de iarnă, când temperatura din interior este crescută, iar cea de afară este redusă, dar și din cauza aburului produs în urma dușurilor, gătitului și călcatului.

În această perioadă, ventilaţia şi circulaţia aerului sunt reduse, din cauză că geamurile stau mai mult închise, iar asta duce la creșterea nivelului umidităţii. Totodată, diferenţa mare de temperatură dintre interior şi exterior duce la un continuu condens pe geamuri şi pereți.

Cum îți dai seama că la tine în casă este prea multă umiditate?

Dacă vezi condens pe geamuri, transpiri abundent, dar ai permanent o senzație de frig, iar unele afecțiuni respiratorii sunt mai persistente. Aerul umed din casă crește și riscul de apariție a mucegaiului. El distruge pereții și conferă un miros neplăcut în încăpere, dar este periculos și pentru sănătate.

Studiile au indicat faptul că expunerea pe termen lung la sporii de mucegai crește riscul de alergii și astm, dar duce și la dureri de cap frecvente, oboseală sau lipsă de concentrare, iar cei mai afectați sunt bebelușii.

Dr. Cezara Danciu, medic primar ORL: „Dacă, de exemplu, este aerul prea uscat în cameră, fac cruste în nas, dacă au diferite afecţiuni nazale şi respiră pe gură, la fel se usucă foarte tare mucoasele şi atunci au senzaţie de iritare, de usturime.”

Dr. Cezara Danciu, medic primar ORL: „Dacă este foarte umed, se dezvoltă şi în încăperi ciupercile, apare mucegaiul, care are efect asupra sănătăţii noastre.” Dr. Ana Culcer, medic primar pediatru: „Provoacă alergii foarte urâte copiilor cu rinite, faringite, amigdalite, bronşite, astm bronşic, deci tot ce e prea mult strică.”

Care sunt valorile normale ale umidității din locuință

Specialiştii recomandă ca în locuinţa noastră să păstrăm un nivel al umidităţii între 30 şi 60%.

  • sub 30% – umiditate redusă
  • peste 60% – umiditate crescutăf

