Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”

O caricatură publicată de Charlie Hebdo despre tragedia de la Crans-Montana a provocat un val uriaș de indignare în Elveția. Un avocat din cantonul Valais și soția sa au depus o plângere penală, acuzând o ofensă gravă la adresa demnității victimelor tragediei similară cu cea de la Colectiv.

O caricatură publicată de revista satirică franceză Charlie Hebdo, care face referire la tragedia de la Crans-Montana, a stârnit reacții puternice în Elveția, ajungându-se chiar la depunerea unei plângeri penale la Parchetul cantonului Valais.

Plângerea a fost depusă de un avocat din orașul Sion și de soția sa și vizează o caricatură publicată vineri, chiar în ziua funeraliilor naționale dedicate victimelor tragediei.

Desenul îi înfățișează pe doi schiori, însoțiți de mesajul „Arși merg la schi”, urmat de mențiunea „Comedia anului”, o trimitere directă la filmul din 1979 Les Bronzés font du ski, scrie La Liberte.ch.

Charlie Hebdo fa satira anche su dei poveri ragazzi morti bruciati in Svizzera

Che schifo 🤮🤮 pic.twitter.com/EHbiIJsKOM — Pasquale R. 🇮🇹 (@PasqualeR_ITA) January 11, 2026

Caricatura a fost percepută ca fiind șocantă și ofensatoare de o mare parte a opiniei publice din Valais și din restul Elveției. Reacțiile au fost atât de puternice încât plângerea penală îl vizează nu doar pe Charlie Hebdo, ci și pe caricaturistul Eric Salch. Documentul a fost înaintat procurorului general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

„O ofensă adusă demnității victimelor”

Potrivit autorilor plângerii, caricatura ar încălca articolul 135 din Codul penal elvețian, care reglementează reprezentările violenței. Aceștia susțin că desenul nu denunță violența suferită de victime, ci o trivializează prin umor.

„Desenul lui Schalch este o ofensă adusă demnității victimelor. Nu descrie violența suferită pentru a o denunța, ci mai degrabă o neutralizează prin râs”, au afirmat cei doi în plângerea depusă.

Ei mai susțin că lucrarea „nu are nicio valoare culturală, artistică, științifică sau informațională semnificativă”.

Cuplul solicită deschiderea unei anchete penale și, în eventualitatea unei condamnări, emiterea unei cereri de despăgubire. Potrivit plângerii, sumele obținute ar urma să fie direcționate de stat către toate victimele tragediei.