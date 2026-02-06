Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are politica celor două buci- Una pro-americană și una pro-europeană”

În ediția de joi seară a emisiunii Marius Tucă Show, publicistul Ion Cristoiu a analizat cu umor și ironie poziționarea politică ambiguă a președintelui Nicușor Dan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Ion Cristoiu a detaliat această „politică a ambiguității”, explicând că Nicușor Dan oscilează între o orientare pro-americană, reprezentată de figuri precum Marius Lazurcă, și una pro-europeană.
„Da, adică una e pro-americană și din când în când pe aia stă și e reprezentată de Marius Lazurcă și cealaltă este pro-europeană. O face așa, când pe un picior, când pe altul” , spune Ion Cristoiu.
Toți liderii europeni sunt de acord că relația specială dintre SUA și Europa, stabilită prin Planul Marshall și consolidată în Războiul Rece s-a terminat definitiv.
„Toți sunt de acord că s-a terminat cu această alianță și prin urmare toate marile puteri fac vizite în China, încearcă să se descurce… În China, în India, peste tot. Ba mai mult, foarte important, Franța a trecut la internet pe cont propriu” , conchide Ion Cristoiu