Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are politica celor două buci- Una pro-americană și una pro-europeană”

În ediția de joi seară a emisiunii Marius Tucă Show, publicistul Ion Cristoiu a analizat cu umor și ironie poziționarea politică ambiguă a președintelui Nicușor Dan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a detaliat această „politică a ambiguității”, explicând că Nicușor Dan oscilează între o orientare pro-americană, reprezentată de figuri precum Marius Lazurcă, și una pro-europeană.

„Da, adică una e pro-americană și din când în când pe aia stă și e reprezentată de Marius Lazurcă și cealaltă este pro-europeană. O face așa, când pe un picior, când pe altul” , spune Ion Cristoiu.

Sfârșitul alianței transatlantice

Toți liderii europeni sunt de acord că relația specială dintre SUA și Europa, stabilită prin Planul Marshall și consolidată în Războiul Rece s-a terminat definitiv.