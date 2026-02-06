Alimentul tradițional, sărac în calorii, care „ține stomacul plin”, potrivit dr. Mihaela Bilic. Este iubit de mulți români

Dr. Mihaela Bilic a adus în atenție alimentul tradițional, sărac în calorii, care „ține stomacul plin de două ori mai mult timp decât o porție de felul 2”. Este vorba despre un aliment iubit și consumat de mulți români. Iată mai jos.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic aduce în atenție, în rubrica „Doctor de Bine” de la Pro TV, ce alimente pot avea efecte benefice asupra organismului, precum și cele care pot oferi senzația de sațietate, mai ales în cazul celor care doresc să piardă kilogramele în plus. De data aceasta, dr. Mihaela Bilic a vorbit despre un aliment tradițional, sărac în calorii, care poate să țină stomacul plin pe o perioadă mai lungă.

Ciorba, alimentul sărac în calorii

Ciorba este alimentul tradițional sărac în calorii și care poate fi consumat în timpul dietei. Dr. Mihaela Bilic face referire la ciorbele românești, de la cea cu fasole și afumătură, până la simpla supă de pui cu găluște. Medicul nutriționist susține că începutul anului poate fi dedicat ciorbei, fiin o „strategie dietetică după excesele de sărbători”.

„Are peste 80% apă, în care se găsesc cantități mici de carne, legume și făinoase, orez sau cartofi. Indiferent cât este de consistentă, ingredientele solide dintr-o ciorbă intră într-un pumn, deci o porție de ciorbă va fi echivalentă cu jumătate de porție de felul 2! Ciorba ține stomacul plin de două ori mai mult timp decât o porție de felul 2, fenomen numit „paradoxul ciorbei”, deci e și sățioasă și dietetică”, spune Bilic, potrivit stirileprotv.ro.

„Ciorba hidratează, încălzește și hrănește cu puține calorii”

Dr. Mihaela Bilic susține că „nu contează dacă ciorba e acrită cu borș sau zeamă de varză, ambele produse sunt fermentate, conțin bacterii benefice și au efect probiotic”.

Medicul nutriționist a mai susținut că în ciorbă „nu se ascunde grăsimea”, deoarece aceasta se va ridica la suprafață și poate fi îndepărtată imediat, cu ușurință. De altfel, nu ar fi greșit nici dacă se adaugă 1 lingură de smântână în preparat.

Ciorba poate fi consumată și la cină.

„La capitolul porție corectă puteți fi generoși, 2-3 polonice de ciorbă satură și umplu stomacul cu apă, cât să nu mai rămână loc pentru alte mâncăruri periculoase pentru siluetă. Ciorba hidratează, încălzește și hrănește cu puține calorii. Indiferent că are carne sau doar cu legume, că o mâncați caldă său rece, că este acră sau dulce, reconsiderați ciorba și supă în alimentația zilnică. (…) Pentru cei care vor să slăbească, ciorba este un fel unic de mâncare ce poate fi consumat la orice masă”, mai spune medicul nutriționist.

Sursă foto: colaj Gândul