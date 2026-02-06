Prima pagină » Știri politice » Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor

Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor

Ruxandra Radulescu
06 feb. 2026, 10:51, Știri politice

Primarul Robert Negoiță, anchetat de procurorii DNA într-un amplu dosar de corupție, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, la o zi după audieri. Edilul sectorului 3 se află sub măsura controlului judiciar și îi este interzis să-și exercite atribuțiile.

Vezi galeria foto
5 poze

Într-un clip postat pe contul de Facebook, primarul Robert Negoiță i-a anunțat pe locuitorii sectorului 3 că nu se va mai putea ocupa de sesizările trimise pe adresa primăriei. Robert Negoiță nu mai are voie să își exercite calitatea de primar pe perioada controlului judiciar

„Bună ziua, bine, știți și dumneavoastră, ați văzut ce s-a întâmplat ieri. Înainte de orice, vreau să mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase, mesajele de susținere pe care mi le-ați transmis din suflet. Vă mulțumesc, mă ajută enorm, nu e moment ușor așa. Ce vreau să spun este că în această perioadă nu o să mai pot să preiau mesaje, sesizări, reclamații. Pot să le preiau, dar nu mai pot implica direct în rezolvarea acestor probleme.

Din cauza faptului că am interdicție, în realitate, un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicere a exercitării funcției pe care o ocup în mod legal, în urma votului de acum un an și ceva. Vom regla lucrurile acestea, sper eu, săptămâna viitoare în instanță și sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal încă o dată. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru mesajele plăcute pe care mi le-ați trimis”, a precizat Negoiță.

Robert Negoiță a ignorat avertisemente Transgaz, referitoare la efectuarea lucrărilor de construcție

În dosar, procurorii Secției a II-a îl acuză pe Robert Negoiță de abuz în serviciu în legătură cu construirea/ asfaltarea străzii pe terenul firmei fratelui său, Ionuț Negoiță și îi impută un prejudiciu de 902.000 de lei – sumă care ar reprezenta costul materialelor folosite, resursele și utilajele pentru realizarea lucrărilor – aducând un folos necuvenit firmei SC Future Business Ideas SRL.

Mai mult, DNA îl acuză pe primarul sectorului 3 și de alte fapte de abuz în serviciu: în calitate de primar al Primăriei Sectorului 3 București, a dispus efectuarea unor lucrări de construire pe 11 străzi din sectorul 3 fără a exista documentații legale pentru realizarea unor investiții publice și fără a exista documentații legale pentru efectuarea unor lucrări de construire (inclusiv luarea avizelor de la Transgaz pentru lucrările de construire efectuate peste conductele de gaz sau în zona de protecție a acestora).

Edilul a cauzat un prejudiciu Sectorului 3 constând în materialele folosite în construirea și asfaltarea străzilor, resursele umane și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor și a generat un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite (risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări a conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora).

6 angajați ai Primăriei și nepotul lui Negoiță, implicați în dosarul DNA

În dosarul DNA mai sunt implicați alți 6 angajați ai primăriei, nepotul lui Robert Negoiță – Fabian Albert Manolache ( administrator al SC Future Business Ideas SRL), dar și societatea apropiată de familia Negoiță, SC Future Business Ideas SRL. Acuzațiile în privința acestora sunt de complicitate la abuz în serviciu.

După ce au decis să percheziționeze 11 locații din București și Ilfov, unde activează Robert Negoiță și după alte 6 ore de audieri în sediul din Știrbei Vodă, procurorul secției a II-a a DNA, Ionuț Petrescu, l-a plasat pe primar sub controlul judiciar pe cauțiune cu interdicția de a exercita funcția sub perioada măsurii preventive. Cauțiunea fixată de DNA pe care trebuie să o plătească Robert Negoiță este de 800.000 de lei.

FOTO: Captură Facebook

Recomandarea video

Citește și

OPINIE Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
11:17
Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
ULTIMA ORĂ Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat
09:17
Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat
CONTROVERSĂ Donald Trump: Nu înțeleg cum un credincios poate vota cu democrații
06:00
Donald Trump: Nu înțeleg cum un credincios poate vota cu democrații
ULTIMA ORĂ Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
22:29
Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
NEWS ALERT Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”
17:11
Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”
FLASH NEWS Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”
16:22
Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt problemele menționate de autorități
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce materia trece dintr-o stare în alta?
SPORT Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
11:30
Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
VIDEO Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
11:30
Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
11:30
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
FLASH NEWS Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
11:26
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
GALERIE FOTO Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
11:19
Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
EXCLUSIV Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile
11:04
Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile

Cele mai noi

Trimite acest link pe