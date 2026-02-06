Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor

Primarul Robert Negoiță, anchetat de procurorii DNA într-un amplu dosar de corupție, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, la o zi după audieri. Edilul sectorului 3 se află sub măsura controlului judiciar și îi este interzis să-și exercite atribuțiile.

Într-un clip postat pe contul de Facebook, primarul Robert Negoiță i-a anunțat pe locuitorii sectorului 3 că nu se va mai putea ocupa de sesizările trimise pe adresa primăriei. Robert Negoiță nu mai are voie să își exercite calitatea de primar pe perioada controlului judiciar

„Bună ziua, bine, știți și dumneavoastră, ați văzut ce s-a întâmplat ieri. Înainte de orice, vreau să mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase, mesajele de susținere pe care mi le-ați transmis din suflet. Vă mulțumesc, mă ajută enorm, nu e moment ușor așa. Ce vreau să spun este că în această perioadă nu o să mai pot să preiau mesaje, sesizări, reclamații. Pot să le preiau, dar nu mai pot implica direct în rezolvarea acestor probleme.

Din cauza faptului că am interdicție, în realitate, un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicere a exercitării funcției pe care o ocup în mod legal, în urma votului de acum un an și ceva. Vom regla lucrurile acestea, sper eu, săptămâna viitoare în instanță și sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal încă o dată. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru mesajele plăcute pe care mi le-ați trimis”, a precizat Negoiță.

Robert Negoiță a ignorat avertisemente Transgaz, referitoare la efectuarea lucrărilor de construcție

În dosar, procurorii Secției a II-a îl acuză pe Robert Negoiță de abuz în serviciu în legătură cu construirea/ asfaltarea străzii pe terenul firmei fratelui său, Ionuț Negoiță și îi impută un prejudiciu de 902.000 de lei – sumă care ar reprezenta costul materialelor folosite, resursele și utilajele pentru realizarea lucrărilor – aducând un folos necuvenit firmei SC Future Business Ideas SRL.

Mai mult, DNA îl acuză pe primarul sectorului 3 și de alte fapte de abuz în serviciu: în calitate de primar al Primăriei Sectorului 3 București, a dispus efectuarea unor lucrări de construire pe 11 străzi din sectorul 3 fără a exista documentații legale pentru realizarea unor investiții publice și fără a exista documentații legale pentru efectuarea unor lucrări de construire (inclusiv luarea avizelor de la Transgaz pentru lucrările de construire efectuate peste conductele de gaz sau în zona de protecție a acestora).

Edilul a cauzat un prejudiciu Sectorului 3 constând în materialele folosite în construirea și asfaltarea străzilor, resursele umane și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor și a generat un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite (risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări a conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora).

6 angajați ai Primăriei și nepotul lui Negoiță, implicați în dosarul DNA

În dosarul DNA mai sunt implicați alți 6 angajați ai primăriei, nepotul lui Robert Negoiță – Fabian Albert Manolache ( administrator al SC Future Business Ideas SRL), dar și societatea apropiată de familia Negoiță, SC Future Business Ideas SRL. Acuzațiile în privința acestora sunt de complicitate la abuz în serviciu.

După ce au decis să percheziționeze 11 locații din București și Ilfov, unde activează Robert Negoiță și după alte 6 ore de audieri în sediul din Știrbei Vodă, procurorul secției a II-a a DNA, Ionuț Petrescu, l-a plasat pe primar sub controlul judiciar pe cauțiune cu interdicția de a exercita funcția sub perioada măsurii preventive. Cauțiunea fixată de DNA pe care trebuie să o plătească Robert Negoiță este de 800.000 de lei.

FOTO: Captură Facebook