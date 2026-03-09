Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban

Cresc tensiunile politice înaintea scrutinului din Ungarian. Liderul opoziției de la Budapesta, Peter Magyar, a acuzat Kremlinul că încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 12 aprilie în favoarea premierului Viktor Orban.

Solicitarea vine după publicarea unui raport al portalului de investigații VSquare, care susține că Moscova ar fi trimis o echipă secretă la Budapesta pentru a sprijini menținerea la putere a lui Orbán. Astfeș, potrivit VSquare, o echipă formată din trei persoane ar opera sub acoperire diplomatică la ambasada Rusiei din Budapesta.

Operațiunea ar fi condusă de Vadim Titov și ar avea ca obiectiv influențarea rezultatelor electorale în favoarea actualului guvern. Totodată, raportul susține că acțiunea ar fi coordonată de Sergey Kiriyenko, un oficial de rang înalt al Kremlinului și apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Același oficial ar fi fost implicat și în operațiuni de influență în alegeri din Republica Moldova, inclusiv în campanii online cu ferme de troli și agenți operativi pe teren, menite să o înlăture pe președinta pro-occidentală Maia Sandu.

Ambasada Rusiei la Budapesta a respins însă acuzațiile și le-a calificat drept informații false.

„Nicio delegație rusă condusă de Serghei Kirijenko sau Vadim Titov nu lucrează la ambasadă”, a transmis misiunea diplomatică rusă pe rețelele sociale.

Magyar cere Moscovei să nu influențeze alegerile din Ungaria

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar a cerut conducerii ruse să evite orice implicare în procesul electoral din Ungaria.

„Solicit cu tărie conducerii ruse să se abțină de la orice influență asupra alegerilor parlamentare maghiare și de la amenințarea maghiarilor”, a spus Magyar.

Liderul opoziției a declarat că, dacă partidul său, Tisza, va câștiga alegerile, Ungaria va încerca să mențină relații echilibrate cu Rusia, dar își va consolida în același timp poziția în cadrul alianțelor europene.

Războiul din Ucraina a devenit una dintre principalele teme ale campaniei electorale din Ungaria.

Premierul Viktor Orbán este unul dintre puținii lideri europeni care mențin contacte regulate cu Vladimir Putin, iar Ungaria continuă să importe volume importante de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor venite din partea Uniunii Europene.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie și sunt considerate de mulți analiști cea mai serioasă provocare pentru guvernarea lui Orbán de la preluarea puterii în 2010.

