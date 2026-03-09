Prima pagină » Știri externe » Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban

Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban

Mihai Tănase
09 mart. 2026, 11:40, Știri externe
Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban
Péter Magyar - Foto: Profimedia images

Cresc tensiunile politice înaintea scrutinului din Ungarian. Liderul opoziției de la Budapesta, Peter Magyar, a acuzat Kremlinul că încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 12 aprilie în favoarea premierului Viktor Orban.

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a cerut Rusiei să nu se implice în alegerile parlamentare din aprilie, după apariția unor acuzații potrivit cărora Kremlinul ar încerca să influențeze rezultatul scrutinului în favoarea premierului Viktor Orbán, scrie Mediafax.ro.

Solicitarea vine după publicarea unui raport al portalului de investigații VSquare, care susține că Moscova ar fi trimis o echipă secretă la Budapesta pentru a sprijini menținerea la putere a lui Orbán. Astfeș, potrivit VSquare, o echipă formată din trei persoane ar opera sub acoperire diplomatică la ambasada Rusiei din Budapesta.

Operațiunea ar fi condusă de Vadim Titov și ar avea ca obiectiv influențarea rezultatelor electorale în favoarea actualului guvern. Totodată, raportul susține că acțiunea ar fi coordonată de Sergey Kiriyenko, un oficial de rang înalt al Kremlinului și apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Același oficial ar fi fost implicat și în operațiuni de influență în alegeri din Republica Moldova, inclusiv în campanii online cu ferme de troli și agenți operativi pe teren, menite să o înlăture pe președinta pro-occidentală Maia Sandu.

Ambasada Rusiei la Budapesta a respins însă acuzațiile și le-a calificat drept informații false.

„Nicio delegație rusă condusă de Serghei Kirijenko sau Vadim Titov nu lucrează la ambasadă”, a transmis misiunea diplomatică rusă pe rețelele sociale.

Magyar cere Moscovei să nu influențeze alegerile din Ungaria

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar a cerut conducerii ruse să evite orice implicare în procesul electoral din Ungaria.

„Solicit cu tărie conducerii ruse să se abțină de la orice influență asupra alegerilor parlamentare maghiare și de la amenințarea maghiarilor”, a spus Magyar.

Liderul opoziției a declarat că, dacă partidul său, Tisza, va câștiga alegerile, Ungaria va încerca să mențină relații echilibrate cu Rusia, dar își va consolida în același timp poziția în cadrul alianțelor europene.

Războiul din Ucraina a devenit una dintre principalele teme ale campaniei electorale din Ungaria.

Premierul Viktor Orbán este unul dintre puținii lideri europeni care mențin contacte regulate cu Vladimir Putin, iar Ungaria continuă să importe volume importante de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor venite din partea Uniunii Europene.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie și sunt considerate de mulți analiști cea mai serioasă provocare pentru guvernarea lui Orbán de la preluarea puterii în 2010.

Recomandarea autorului:

Orban suspectează Kievul de „spălare de bani”, după reținerea unui transport de 40.000.000 $, 35.000.000 € și 9 kg de aur transportate de Ucraina

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
13:42
Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
INEDIT Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
13:24
Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
FLASH NEWS Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. „Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice”
12:42
Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. „Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice”
CONTROVERSĂ Kremlinul a publicat accidental un moment cu Putin dintr-o înregistrare de Ziua Femeii. Scena nu ar fi trebuit să ajungă în presă niciodată și acum face înconjurul lumii
12:24
Kremlinul a publicat accidental un moment cu Putin dintr-o înregistrare de Ziua Femeii. Scena nu ar fi trebuit să ajungă în presă niciodată și acum face înconjurul lumii
ENERGIE Criza petrolului ia amploare. Statele G7 analizează o „eliberare coordonată” din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice
11:54
Criza petrolului ia amploare. Statele G7 analizează o „eliberare coordonată” din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice
FLASH NEWS Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat”
11:40
Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat”
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Un exercițiu de 10 minute poate reduce depresia
REACȚIE Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
14:10
Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
SPORT Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
13:55
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
ULTIMA ORĂ Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
13:24
Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
JUSTIȚIE Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
13:19
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
ECONOMIE Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
13:08
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
APĂRARE Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”
12:59
Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”

Cele mai noi

Trimite acest link pe